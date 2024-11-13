Юлия Навальная: Сотрудничество с Железняком было ошибкой

Вдова Алексея Навального заявила в интервью "Дождю", что Фонд борьбы с коррупцией не "отмывает репутацию" банкиров, но было ошибкой вступать в отношения с "мутными людьми".

Юлия Навальная назвала ошибкой сотрудничество основанного ее мужем Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с банкиром Александром Железняком. В интервью телеканалу "Дождь", опубликованном в среду, 13 ноября, вдова оппозиционного политика, погибшего в российской колонии, прокомментировала расследование блогера Максима Каца о сотрудничестве ФБК и Железняка, который, как утверждают Кац и ряд журналистов-расследователей, мог быть причастен к мошенническим схемам.

По словам Навальной, она не обладает инсайдерской информацией и не может сделать вывод о виновности или невиновности Железняка, который с 2021 года занимал руководящие посты в структурах ФБК в США. Однако фонду не следовало, как она выразилась, "входить в какие-то в отношения с мутными людьми". При этом Юлия Навальная выразила благодарность Александру Железняку за помощь "в сложной ситуации" и категорически отвергла обвинения Каца в том, что ФБК занимался "отмыванием репутации" Железняка и его партнера Сергея Леонтьева или "каких-то других людей".

"Я думаю, что в какой-то момент мы недооценили, что к ФБК всегда повышенные требования и от нас ожидают, что мы должны быть немножко лучше, чем все. Эту планку, наверное, задрали мы сами, Алексей. И раз так случилось, конечно, сотрудничество с Александром Железняком было ошибкой. И даже если нам была нужна помощь и нам невозможно было по-другому справиться, нужно было понимать, что нужно быстрее это (присутствие Железняка - Ред.) исправить", - сказала Навальная.

В то же время она отметила, что "не доверяет" расследованию Максима Каца, и отвергла возможность сотрудничества с ним. "Сейчас я не вижу никакой необходимости объединяться с Максимом Кацем, потому что мне кажется, что он просто бесконечно хочет привлечь к себе внимание. Наверное, на это просто нет сейчас времени, возможности, сил - и совсем другие задачи", - резюмировала Навальная.

Обвинения Каца и ответ ФБК

Максим Кац опубликовал 1 октября расследование, в котором заявил, что бывшие владельцы Пробизнесбанка Александр Железняк и Сергей Леонтьев через сеть офшоров и подставных компаний якобы вывели из банка сотни миллионов евро денег вкладчиков, а после отзыва у банка лицензии в 2015 году сбежали за границу. По версии Каца, банкиры, уехав на Запад, начали заниматься "отмыванием репутации", в том числе с помощью ФБК, в котором Железняк якобы занял один из руководящих постов.

Команда ФБК после выхода расследования пообещала подробно ответить на все обвинения и 25 октября выпустила такой ответ. Изучив документы, в том числе опубликованные самим Кацем, соратники Навального заявили, что Железняк и Леонтьев не крали 470 млн долларов, поскольку в банковских проводках видно, что упомянутые Кацем деньги возвращались на счета в банке.

Кроме того, в ФБК отвергли обвинения в "отмывании репутации", подчеркнув, что Железняк в фонде занимал пост эквивалентный должности главного бухгалтера. По словам соратников Навального, в 2021 году, когда ФБК был признан "экстремистским" в России, им нужно было срочно создать американское юридическое лицо вместо российского, и Железняк "вызвался сделать всю административную работу сам" и помог с этим бесплатно.

Железняк покинул международный ФБК

Сам Железняк назвал расследование Каца "построенным на лжи, манипуляции и подлоге". "Мое имя просто цинично смешали с грязью для того, чтобы нанести урон репутации ФБК. Я всегда стремился делать добро и помогать людям, в сложные моменты и не только", - написал банкир на своей странице в Facebook 25 октября.

Он сообщил, что покидает международный Фонд борьбы с коррупцией (Anti Corruption Foundation, ACF), в котором числился казначеем, объяснив это тем, что ему "тяжело быть полезным, доставляя проблемы команде".