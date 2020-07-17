 Навального доставят на суд по делу о клевете на ветерана из ролика RT | Новости из Германии о России | DW | 04.02.2021

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Россия

Навального доставят на суд по делу о клевете на ветерана из ролика RT

Оппозиционера Алексея Навального, ранее осужденного на реальный срок, привезут на заседание суда по другому делу, заведенному против него за комментарий видеоролика RT.

Оппозиционер Алексей Навальный в суде 2 февраля

Оппозиционер Алексей Навальный в суде 2 февраля

Оппозиционного политика Алексея Навального доставят на заседание суда по делу о клевете, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева в четверг, 4 февраля. Дело слушает мировой суд, но заседание пройдет в здании Бабушкинского суда, чтобы на него смогли попасть журналисты, пояснила Артеменко. 

По информации Портала Единого информационного пространства мировых судей города Москвы, это заседание должно состояться 5 февраля в 10 утра (мск).

Дело о клевете в отношении ветерана Великой Отечественный войны Игната Артеменко было заведено после того, как Навальный в своих постах в Twitter и Telegram подверг критике участников видеоролика телекомпании RT (Russia Today), выступивших с поддержкой поправок в конституцию РФ, в числе которых был и Артеменко. "Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - написал политик.

Акция в поддержку Навального 2 февраля

Акция в поддержку Навального 2 февраля

Следствие признало ветерана потерпевшим по делу о клевете. В качестве свидетеля выступает московский предприниматель Игорь Колесников, называющий себя внуком Артеменко, здоровье которого, по словам Колесникова, было подорвано после того, как он узнал о комментарии Навального.

Суд отправил Навального на 2 года 8 месяцев в колонию

Навальный был задержан и арестован 17 января сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России запрещенным боевым  веществом "Новичок". Его арест вызвал волну массовых акций протеста по всей России.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальное лишение свободы - 2 года и 8 месяцев, признав его виновным в нарушении обязательств по условному наказанию по делу косметической компании "Ив Роше". После оглашения приговора по всей России на демонстрации вышли тысячи людей. Западные страны резко осудили приговор Навальному и подавление протестов.

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    Протесты в России 31 января: как это было

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    Автор: Виталий Кропман


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