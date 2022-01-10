 Столтенберг: НАТО не откажется от перспективы членства Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 10.01.2022

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Европа

Столтенберг: НАТО не откажется от перспективы членства Украины

Глава НАТО подчеркнул право Киева на оборону и заявил о "важной неделе для безопасности Европы". При этом было бы нереалистичным считать, что за неделю конфликт с РФ будет урегулирован, заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Несмотря наобострение отношений с Россией, Североатлантический альянс не намерен отказываться от перспективы вступления в него Украины, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Вступление Украины в НАТО является решением только этой страны и государств-членов альянса, указал он в понедельник, 10 января, в Брюсселе.

Киев "имеет право защищаться", и НАТО ему в этом поможет, заявил Столтенберг перед переговорами с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной. Комментируя намеченные на тот же день переговоры США и РФ Женеве, а также последующие встречи в Брюсселе и Вене, глава НАТО заявил о "важной неделе для безопасности Европы". Вместе с тем он призвал не ожидать слишком многого от данных консультаций. "Было бы нереалистичным считать, что до конца этой недели все проблемы будут решены", - указал он.

Одновременно Столтенберг в очередной раз призвал Россию воздержаться от военной агрессии в отношении Украины. Такое решение будет иметь непредвиденные политические и экономические последствия, подчеркнул он.

"Дипломатический марафон" по урегулированию конфликта с РФ

В понедельник в Женеве проходят двусторонние переговоры представителей США и России Уэнди Шерман и Сергея Рябкова. Накануне заместитель госсекретаря США и замминистра иностранных дел РФ провели предварительные консультации, которые продолжались два часа. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, в ходе встречи Шерман "подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы". При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.

Еще через два дня - впервые с конца 2019 года - состоится заседание Совета НАТО - Россия в Брюсселе, а на 14 января намечены консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 9 января прошла предварительная часть переговоров с США по вопросам безопасности.

Власти РФ, стягивающей в последние месяцы войска и военную технику к границе с Украиной, категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и в свою очередь обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении учений возле российских границ. Они требуют юридически обязывающих гарантий безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины в его состав.

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