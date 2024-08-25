NASA вернет задержавшихся на МКС астронавтов в феврале

Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс вернутся на Землю на борту капсулы Crew Dragon компании Space X. В NASA подчеркивают, что не утратили доверие и к Boeing.

Американские астронавты Барри Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые застряли на Международной космической станции (МКС) из-за технических проблем у космического корабля Starliner концерна Boeing, вернутся на Землю не раньше февраля 2025 года в капсуле Crew Dragon компании Илона Маска Space X. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вечером в субботу, 24 августа.

Уилмор и Уильямс отправились на МКС на корабле Starliner 5 июня и должны были пробыть там восемь дней, но их возвращение было отложено из-за неполадок в маневровом двигателе и утечки гелия в сервисном модуле корабля, замеченных во время первого полета Starliner с экипажем на МКС.

В настоящий момент на МКС находятся шесть астронавтов: кроме Уилмора и Уильямс, это четыре члена ее экипажа, выполняющих свою плановую миссию. Корабль Crew-9 должен был в минувшее воскресенье, 18 августа, доставить на МКС новую команду из четырех астронавтов на смену работавшим там. Однако этот полет было решено перенести на конец сентября. При этом на борту будут находиться не четыре, а два человека, чтобы в ходе обратного перелета забрать на Землю Уилмора и Уильямс. Корабль Starliner вернется без экипажа, в автоматическом режиме.

Решение использовать корабль компании Space X - главного конкурента Boeing, производителя корабля Starliner - стало результатом работы NASA, связанной с обеспечением безопасности астронавтов, подчеркнул глава NASA Билл Нельсон. При этом он добавил, что NASA не утратило доверия к Boeing и продолжит сотрудничество с этим концерном.