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NASA решает вопрос о доставке двух астронавтов на Землю

Александра Иванова
16 августа 2024 г.

В конце августа NASA определится, использоваться ли корабль Starliner компании Boeing или капсулу Crew Dragon от SpaceX для возвращения с МКС Барри Бутча Уилмора и Суниты Уильямс.

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Американские астронавты Барри Бутч Уилмор и Сунита Уильямс
Астронавты Барри Бутч Уилмор и Сунита УильямсФото: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено к концу августа решить, как именно будут возвращены с Международной космической станции (МКС) на Землю астронавты Барри Бутч Уилмор и Сунита Уильямс: на корабле Starliner компании Boeing или в капсуле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщили представители NASA на пресс-конференции в среду, 14 августа.

Уилмор и Уильямс отправились на МКС на корабле Starliner 5 июня и должны были пробыть там восемь дней, но их возвращение было отложено из-за неполадок в маневровом двигателе, замеченных во время первого полета космического корабля Starliner с экипажем на МКС.

В ходе пресс-конференции помощник администратора Управления космических операций NASA Кен Бауэрсокс сообщил, что астронавты "максимально эффективно" используют дополнительное время своего пребывания на борту МКС. "Однако я уверен, что они ждут решения, как и все мы", - добавил он.

Уточняется, что если решение будет принято в пользу Space X, то эта компания сможет запустить запланированную на 24 сентября миссию Crew-9 на МКС с двумя, а не с четырьмя астронавтами на борту, как обычно. В феврале 2025 года капсула Crew Dragon сможет вернуться на Землю с Барри Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс.

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