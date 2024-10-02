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Нападение на Леонида Волкова расследует контрразведка Польши

Сергей Ромашенко
2 октября 2024 г.

На соратника Навального Леонида Волкова напали возле его дома в Вильнюсе в марте. ФБК выпустил расследование, в котором утверждается, что покушение на Волкова заказал бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин.

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Леонид Волков (фото из архива)
Леонид Волков (фото из архива)Фото: STAR-MEDIA/IMAGO

Дело о нападении в Вильнюсе на российского оппозиционного политика Леонида Волкова передано в департамент контрразведки Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), сообщило в среду, 2 октября, издание соратников покойного лидера российской оппозиции Алексея Навального "Сирена".

О передаче дела Центральное бюро следственной полиции Польши уведомило в письме на имя Волкова. Пресс-служба АBW сообщила соратникам Навального, что "проводимые мероприятия направлены на проверку различных следственных версий с целью установления реальных зачинщиков событий".

"Это означает, что предмет расследования включает в себя не только преступления против личности (причинение вреда здоровью, нападение по политическим мотивам), но и возможную деятельность иностранных спецслужб. Например, из нашего расследования следует, что похищение Леонида Волкова готовилось в сговоре с ФСБ. Точную конкретику по таким делам не сообщают в интересах следствия", - прокомментировал передачу дела глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Нападение на Леонида Волкова

На Леонида Волкова напали возле его дома в Вильнюсе в марте 2024 года. В сентябре Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждается, что покушение на Волкова заказал бывший топ-менеджер нефтяного концерна ЮКОС Леонид Невзлин, который, согласно материалам расследования, также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и супругу экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

Расследование основано на переписке Невзлина с юристом Анатолием Блиновым, которого ФБК считает организатором нападений. Невзлин заявил, что не причастен к нападению на Волкова, и обвинил Блинова в провокации.

После выхода расследования ФБК прокуратура Польши сообщила, что Блинов арестован по делу о нападении на российских оппозиционеров за рубежом, в том числе на Волкова. Всего подозреваемыми по делу проходят восемь человек - Блинов, шесть поляков и один белорус.

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