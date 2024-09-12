ФБК: Покушение на Леонида Волкова заказал Леонид Невзлин

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обвинил предпринимателя и общественного деятеля Леонида Невзлина в подготовке покушения на бывшего директора Anti-Corruption Foundation (ACF, международный ФБК) Леонида Волкова и его похищения и "вывоза в Россию", нападения на жену известного экономиста Максима Миронова и нескольких акций, направленных против ФБК и его ключевых фигур. Соответствующее расследование было опубликовано на YouTube-канале Алексея Навального в четверг, 12 сентября.

Как рассказала в видеоролике председательница Anti-Corruption Foundation Мария Певчих, на связь с их организацией самостоятельно вышел человек по имени Андрей Матус, связанный с Леонидом Невзлиным. Он предоставил им скриншоты переписок в мессенджере Signal, которую вел человек, чьи данные совпадают с данными живущего в Польше юриста Анатолия Блинова с человеком, записанным как Леонид Невзлин; а также записи телефонных разговоров с человеком, голос которого звучит похоже на голос Невзлина. В них, в частности, обсуждались детали нападений на Леонида Волкова в Литве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Как утверждает ФБК, именно Блинов организовал нападение на бывшего директора ACF по заказу Невзлина.

Сообщается, что Леонид Невзлин якобы остался недоволен результатами нападения на Леонида Волкова и не заплатил его исполнителям обещанные 250 тысяч долларов. После этого между Невзлиным и Блиновым, как утверждается, возник конфликт, который было поручено уладить Андрею Матусу. По его словам, он должен был отобрать у Блинова и его соратников телефоны, которые использовались для организации нападения. Однако позднее он решил не отдавать их Невзлину, а связаться с ФБК. В ролике при этом отмечается, что мотив Матуса неясен, а интересовали его деньги и помощь в "визовых вопросах" со стороны фонда.

В видео говорится, что для проверки достоверности предоставленных данных фонд обратился к двум журналистам-расследователям: Михаилу Маглову из изданий "Проект" и "Агентство" и Христо Грозеву из Der Spiegel и The Insider.

Из материалов расследования следует, что Леонид Невзлин мог быть причастен не только к организации нападений на Леонида Волкова и Александру Петрачкову, но также к открытию уголовного дела в Латвии против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова и атакам на инсталляцию ШИЗО, в котором сидел Алексей Навальный в российской тюрьме.

При этом сам Леонид Невзлин в разговоре с Марией Певчих причастность к нападению на Леонида Волкова отрицает. "Маш, я вам говорю все как есть. Я не заказывал Волкова, не заказывал Миронова", - заявил предприниматель.

Редакция DW не смогла дозвониться до Леонида Невзлина, чтобы получить комментарий об опубликованном расследовании ФБК.

Претензии в адрес Михаила Ходорковского

Кроме Леонида Невзлина в расследовании ФБК упомянут политик и бизнесменМихаил Ходорковский. В опубликованном видеоролике Мария Певчих говорит о его тесных связях с Невзлиным и говорит, что тот "как минимум его покрывает". В заключении она призывает "всех, кто в любом качестве сотрудничает со структурами Михаила Ходорковского, перестать это делать до выяснения обстоятельств и степени его личной вовлеченности и осведомленности о преступлениях человека, которого он называет больше, чем родственником".

Сам Михаил Ходорковский расследование Фонда борьбы с коррупцией на момент написания новости не комментировал.

Аналогичное расследование несколько дней назад появилось на Russia Today

6 сентября расследование о причастности Леонида Невзлина к нападению на Леонида Волкова появилось на сайте российского государственного телеканала Russia Today (RT). В нем также содержатся скриншоты переписок в Signal с человеком, номер которого, предположительно, соответствует номеру Леонида Невзлина. ФБК в своем видеоролике заявил, что присланные ему материалы Андрей Матус передал также RT.

Нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе

В марте 2024 года на бывшего директора ACF Леонида Волкова было совершено нападение возле его дома в Вильнюсе. Как сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, Волкову "разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком".

В апреле того же года президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в Польше задержали двух мужчин, которых подозревают в нападении на Леонида Волкова. Позднее издание "Агентство" выяснило, что одним из предполагаемых нападавших на оппозиционера мог быть гражданин Польши и боец ММВА Максимилиан Крол.