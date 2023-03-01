  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Ораниенбург
Концлагерь Ораниенбург в апреле 1933 годаФото: akg-images/picture alliance
ИсторияГермания

Начало нацистского террора - первые лагеря "третьего рейха"

Максим Нелюбин
1 ч. назад

Только в первые три года после прихода Гитлера к власти для врагов режима в Германии было создано 90 концлагерей.

https://p.dw.com/p/4O6Uq

Освенцим, Бухенвальд, Заксенхаузен… Названия этих и других бывших нацистских концлагерей вошли в мировую историю, став символами чудовищных преступлений и убийства миллионов человек - евреев, рома и синти, противников гитлеровской диктатуры, подневольных рабочих, военнопленных, гомосексуалов и других людей.

В Германии самые первые концентрационные лагеря появились задолго до строительства этих фабрик смерти и начала Холокоста - почти сразу после прихода национал-социалистов к власти в начале 1933 года. Для этого использовались пустовавшие заводы и фабрики, крепости, монастыри и замки, склады и другие здания, которые можно было быстро взять под охрану и приспособить для содержания неугодных режиму политических оппонентов.

Брайтенау
Бывший монастырь Брайтенау около Касселя яиспользовался в качестве концентрационного лагеря в 1933-1934 и 1940-1945 годахФото: J. W. Alker/picture alliance

В этих первых местах разрабатывались основы для создания будущей системы трудовых лагерей и лагерей смерти, начинались карьеры будущих комендантов, проверялись границы возможного - определялись степень и масштабы террора, которые не приведут к широкому сопротивлению и общественным протестам.

После пожара Рейхстага

Только за неполный первый год существования "третьего рейха" в Германии было арестовано более 80 тысяч человек. В качестве псевдоправового обоснования использовался Указ рейхспрезидента о защите народа и государства (Reichstagsbrandverordnung), изданный Паулем фон Гинденбургом (Paul von Hindenburg) 28 февраля 1933 года после пожара Рейхстага. Этот документ, в частности, служил основанием для проведения так называемых защитных арестов (Schutzhaft) - без суда и следствия. Указ привел к фактическому упразднению судебной системы и переходу власти гестапо и СС. Уже вскоре обычные тюрьмы оказались переполнены.

Ораниенбург
Концлагерь Ораниенбург около Берлина в августе 1933 годаФото: akg-images/picture alliance

Оберер-Куберг в Ульме, Брайтенау около Касселя, Аренсбёк под Любеком… В этих и других местах по всей Германии находились те самые первые концлагеря, созданные нацистами между 1933 и 1936 годами, в общей сложности - 90 только за этот короткий период.

В 2023 году в семнадцати таких бывших лагереях пройдут временные экспозиции - передвижные выставки, подготовленные в рамках общего проекта мемориалов и документационных центров по случаю 90-летия издания указа Гинденбурга. Шефство над проектом осуществляет государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth), посетившая одну из таких экспозиций в форте Оберер-Куберг.

Начало большого террора

По словам министра, выставка наглядно показывает масштабы террора в первые годы "третьего рейха", начатого сразу же после прихода национал-социалистов к власти. Клаудиа Рот считает этот исторический проект важным вкладом в укрепление демократии. Каждая экспозиция состоит из десяти общих тематических модулей - о заключенных, охранниках, условиях содержания и так далее. После завершения работы временных выставок информационные стенды будут использоваться для демонстрации в школах, образовательных центрах, молодежных клубах и других местах.

Форт Оберер-Куберг. Фотографии

Ульм
Форт в Ульме являлся частью городских укреплений, возведенных в 1850 году Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance
Ульм
Концентрационный лагерь в бывшем форте был создан по распоряжению властей Вюртемберга осенью 1933 годаФото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance
Ульм
Форт Оберер-Куберг в Ульме - вид сверхуФото: Carsten Schmidt/picture alliance
Ульм
Госминистр Клаудиа Рот, руководитель мемориала Никола Венге и председатель попечительского совета мемориала Эльке Ройтер (Elke Reuther) во время открытия экспозиции 28 февраля 2023 годаФото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

С ноября 1933 года по июль 1935 года в форте Оберер-Куберг содержалось около 600 заключенных. Мемориал был открыт в 1985 году. Согласно историческим свидетельствам и документам, для размещения узников в этом раннем нацистском концлагере использовались подземные ходы и подвалы фортификационных сооружений, в которых не было отопления, в самом начале также отсутствовали туалеты. Вода подавалась - только холодная и грязная.

Как подчеркнула руководитель мемориального центра в Ульме Никола Венге (Nicola Wenige), экспозиция должна стать важным напоминанием - напоминанием о том, как быстро Германия из демократического государства - Веймарской республики превратилась в диктатуру - нацистский "третий рейх".  

Франкенберг
Здания бышей прядильной фабрики в саксонском Франкенберге. В 1933-1937 годах в созданном здесь концлагере Заксенбург содержалось более 2000 противников гитлеровского режимаФото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Где проходят экспозиции

Такого рода децентрализованный выставочный проект осуществляется в Германии впервые. Поиск материалов, в том числе, из неиспользовавшихся ранее источников, разработка общей концепции и подготовка экспозиции заняли в общей сложности два года. В начале марта в разных регионах Германии уже открылись первые девять выставок "Auftakt des Terrors - Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus". Помимо мемориалов они также пройдут в разных документационных и образовательных центрах. Полный список мест и времени проведения можно посмотреть по ссылке в формате PDF: www.gedenkstaettenforum.de

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Рейхстаг после пожара

Поджог Рейхстага: заговор или месть одиночки?

Поджог Рейхстага: заговор или месть одиночки?

90 лет назад пожар Рейхстага стал для нацистов поводом для ареста тысяч политических противников и отмены демократических свобод. Но кто поджег Рейхстаг? И кому это было выгодно?
История27 февраля 2023 г.
Новая синагога в Гисене

Следы "хрустальной ночи" - о чем напомнил фундамент синагоги

Следы "хрустальной ночи" - о чем напомнил фундамент синагоги

В немецком городе Гисен нашли фундамент большой синагоги, разрушенной во время еврейских погромов 1938 года.
История28 февраля 2023 г.
Бухенвальд

Преступления нацизма. Места памяти жертв в Германии

Преступления нацизма. Места памяти жертв в Германии

О преступлениях "третьего рейха" в Германии напоминают мемориалы, документационные центры и другие памятники.
История26 января 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенный Бахмут

В Киеве допускают "стратегическое отступление" из Бахмута

Конфликты21 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - снеговик с флагом Финляндии "поднимает" свою "руку" и "говорит": "Хочу в НАТО".

Вступление Финляндии в НАТО, или Расширение альянса на север

Вступление Финляндии в НАТО, или Расширение альянса на север

Политика2 ч. назад
Украинский дрон UJ-22 Airborne. По сообщениям СМИ, именно такая модель упала в Подмосковье 28 февраля 2023 года

Беспилотники над Россией: что о них известно?

Беспилотники над Россией: что о них известно?

Конфликты22 ч. назад
Жители Молдовы столкнулись с резким подорожанием продуктов питания и энергоресурсов. Фото с акции протеста 16 ноября 2022 года

Политик из ФРГ: Молдова расколота, но власть в ней стабильна

Политик из ФРГ: Молдова расколота, но власть в ней стабильна

Политика24 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Беспилотники атакуют РФ. Путин: новое расследование. DW Шоу

Беспилотники атакуют РФ. Путин: новое расследование. DW Шоу

Политика24 ч. назад59:38 мин.
флаг Германии на батарея отопления в квартире

ФРГ без газа из РФ: первая зима позади, что будет со второй?

ФРГ без газа из РФ: первая зима позади, что будет со второй?

Экономика и бизнес46 мин. назад
Ораниенбург

Начало нацистского террора - первые лагеря "третьего рейха"

Начало нацистского террора - первые лагеря "третьего рейха"

История1 ч. назад
На главную страницу