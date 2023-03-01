Начало нацистского террора - первые лагеря "третьего рейха"

Только в первые три года после прихода Гитлера к власти для врагов режима в Германии было создано 90 концлагерей.

Освенцим, Бухенвальд, Заксенхаузен… Названия этих и других бывших нацистских концлагерей вошли в мировую историю, став символами чудовищных преступлений и убийства миллионов человек - евреев, рома и синти, противников гитлеровской диктатуры, подневольных рабочих, военнопленных, гомосексуалов и других людей.

В Германии самые первые концентрационные лагеря появились задолго до строительства этих фабрик смерти и начала Холокоста - почти сразу после прихода национал-социалистов к власти в начале 1933 года. Для этого использовались пустовавшие заводы и фабрики, крепости, монастыри и замки, склады и другие здания, которые можно было быстро взять под охрану и приспособить для содержания неугодных режиму политических оппонентов.

Бывший монастырь Брайтенау около Касселя яиспользовался в качестве концентрационного лагеря в 1933-1934 и 1940-1945 годах Фото: J. W. Alker/picture alliance

В этих первых местах разрабатывались основы для создания будущей системы трудовых лагерей и лагерей смерти, начинались карьеры будущих комендантов, проверялись границы возможного - определялись степень и масштабы террора, которые не приведут к широкому сопротивлению и общественным протестам.

После пожара Рейхстага

Только за неполный первый год существования "третьего рейха" в Германии было арестовано более 80 тысяч человек. В качестве псевдоправового обоснования использовался Указ рейхспрезидента о защите народа и государства (Reichstagsbrandverordnung), изданный Паулем фон Гинденбургом (Paul von Hindenburg) 28 февраля 1933 года после пожара Рейхстага. Этот документ, в частности, служил основанием для проведения так называемых защитных арестов (Schutzhaft) - без суда и следствия. Указ привел к фактическому упразднению судебной системы и переходу власти гестапо и СС. Уже вскоре обычные тюрьмы оказались переполнены.

Концлагерь Ораниенбург около Берлина в августе 1933 года Фото: akg-images/picture alliance

Оберер-Куберг в Ульме, Брайтенау около Касселя, Аренсбёк под Любеком… В этих и других местах по всей Германии находились те самые первые концлагеря, созданные нацистами между 1933 и 1936 годами, в общей сложности - 90 только за этот короткий период.

В 2023 году в семнадцати таких бывших лагереях пройдут временные экспозиции - передвижные выставки, подготовленные в рамках общего проекта мемориалов и документационных центров по случаю 90-летия издания указа Гинденбурга. Шефство над проектом осуществляет государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth), посетившая одну из таких экспозиций в форте Оберер-Куберг.

Начало большого террора

По словам министра, выставка наглядно показывает масштабы террора в первые годы "третьего рейха", начатого сразу же после прихода национал-социалистов к власти. Клаудиа Рот считает этот исторический проект важным вкладом в укрепление демократии. Каждая экспозиция состоит из десяти общих тематических модулей - о заключенных, охранниках, условиях содержания и так далее. После завершения работы временных выставок информационные стенды будут использоваться для демонстрации в школах, образовательных центрах, молодежных клубах и других местах.

Форт Оберер-Куберг. Фотографии

Форт в Ульме являлся частью городских укреплений, возведенных в 1850 году Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Концентрационный лагерь в бывшем форте был создан по распоряжению властей Вюртемберга осенью 1933 года Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Форт Оберер-Куберг в Ульме - вид сверху Фото: Carsten Schmidt/picture alliance

Госминистр Клаудиа Рот, руководитель мемориала Никола Венге и председатель попечительского совета мемориала Эльке Ройтер (Elke Reuther) во время открытия экспозиции 28 февраля 2023 года Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

С ноября 1933 года по июль 1935 года в форте Оберер-Куберг содержалось около 600 заключенных. Мемориал был открыт в 1985 году. Согласно историческим свидетельствам и документам, для размещения узников в этом раннем нацистском концлагере использовались подземные ходы и подвалы фортификационных сооружений, в которых не было отопления, в самом начале также отсутствовали туалеты. Вода подавалась - только холодная и грязная.

Как подчеркнула руководитель мемориального центра в Ульме Никола Венге (Nicola Wenige), экспозиция должна стать важным напоминанием - напоминанием о том, как быстро Германия из демократического государства - Веймарской республики превратилась в диктатуру - нацистский "третий рейх".

Здания бышей прядильной фабрики в саксонском Франкенберге. В 1933-1937 годах в созданном здесь концлагере Заксенбург содержалось более 2000 противников гитлеровского режима Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Где проходят экспозиции

Такого рода децентрализованный выставочный проект осуществляется в Германии впервые. Поиск материалов, в том числе, из неиспользовавшихся ранее источников, разработка общей концепции и подготовка экспозиции заняли в общей сложности два года. В начале марта в разных регионах Германии уже открылись первые девять выставок "Auftakt des Terrors - Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus". Помимо мемориалов они также пройдут в разных документационных и образовательных центрах. Полный список мест и времени проведения можно посмотреть по ссылке в формате PDF: www.gedenkstaettenforum.de