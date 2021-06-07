На встрече с Тихановской президент Чехии высказался за изоляцию режима Лукашенко

Изоляция режима правителя Беларуси Александра Лукашенко и давление на него через санкции Евросоюза могут помочь освободить политзаключенных и остановить насилие. Такое заявление, согласно сообщению пресс-службы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, сделал во вторник, 8 июня, президент Чехии Милош Земан во время встречи с белорусским политиком в Праге.

При этом Земан назвал Беларусь "единственным вопросом, объединяющим все политические силы Чехии". По данным пресс-службы Тихановской, важными темами разговора политиков стал захват белорусскими властями гражданского самолета, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, а также давление, которому подвергаются в Беларуси независимые СМИ.

В ходе беседы Тихановская и Земан затронули также проблему организации общенациональной забастовки в Беларуси и отметили важность работы с представителями силовых структур. Кроме того, политики обсудили возможность введения визовых санкций для сторонников режима Лукашенко, которые затронули бы тысячи человек, включая судей, прокуроров, силовиков и членов избирательных комиссий.

В ходе визита Светланы Тихановской в Чехию, начавшегося 6 июня, еще должны пройти ее встречи с премьер-министром страны Андреем Бабишем и главой МИД Якубом Кулганеком.

Ранее, 7 июня, белорусский политик выступила на акции в знак солидарности с демократической Беларусью и встретилась с белорусской диаспорой в Праге.

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