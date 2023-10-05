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На вилле Усманова в Баварии прошли обыски

Даниил Сотников
5 октября 2023 г.

По данным Reuters, немецкие следователи провели обыски на вилле Усманова на озере Тегернзе в Баварии.

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Российский бизнесмен Алишер Усманов (фото из архива)
Алишер УсмановФото: usmanov53/vk.com/Globallookpress.com/picture alliance

Следователи немецкого Центрального управления по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) провели обыск на вилле неназванного гражданина России на озере Тегернзе в Баварии, сообщает агентство dpa в четверг, 5 октября.

Во время обыска на вилле в Роттах-Эгерне были изъяты несколько роскошных автомобилей. Специальная комиссия, получившая название "Матрешка", созданная санкционным управлением немецкой таможни, сообщила, что обыски также прошли на объектах недвижимости в окрестностях Мюнхена.

В ведомстве уточнили, что действовали на основании ордера на обыск, выданного судом, но не могут предоставить дополнительную информацию об операции "по тактическим причинам".

Reuters: Обыски прошли у Усманова

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству Reuters, что обыски проходили на объектах, связанных с российским предпринимателем Алишером Усмановым. Представитель бизнесмена не стал комментировать эти сообщения. ЕС ввел санкции против Усманова после российского вторжения в Украину.

Обыски в принадлежащих Усманову объектах уже проходили в Германии в сентябре 2022 года, в том числе на вилле в Роттах-Эгерне. Мюнхенские следователи тогда заявили, что в общей сложности обыскали 24 объекта в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге.

Сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) заявили, что собрали почти сотню отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, по версии прокуратуры, имели отношение к операциям Усманова. Представители бизнесмена отвергали все обвинения. Как отмечало издание Der Spiegel, немецкие власти считали миллиардера плательщиком налогов в ФРГ, поскольку тот до войны жил в основном в своей баварской резиденции на озере Тегернзе.

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