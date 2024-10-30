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На верфи атомных подлодок в Великобритании произошел пожар

Ольга Лебедева
30 октября 2024 г.

На верфи Devonshire Dock Hall в 350 км от Лондона, где строят атомные подводные лодки, произошел "значительный пожар". Два человека пострадали, риска ядерного инцидента нет, заявили в полиции.

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Верфь компании BAE Systems
На верфи компании BAE Systems строятся подводные лодкиФото: Miike Vallance/Bae Systems/epa/dpa/picture alliance

На верфи Devonshire Dock Hall (DDH), принадлежащей британской оборонной компании BAE Systems, произошел пожар. "Значительный пожар" начался в городе Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Великобритании "вскоре после полуночи" в среду, 30 октября, заявила местная полиция. На верфи строят британские атомные подводные лодки.

В результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения. Все находившиеся на верфи люди были эвакуированы, местным жителям рекомендовано закрыть двери и окна и по возможности не выходить на улицу.

Полиция: Ядерной угрозы нет

Риск ядерного инцидента отсутствует, добавили в полиции. В компании BAE Systems заявили, что сотрудничают с экстренными службами в тушении пожара.

Как отмечает AP, расположенная в 350 км к северо-западу от Лондона верфь была построена 150 лет назад. В настоящее время на ней строятся несколько атомных подводных лодок для Королевского флота Великобритании. Речь идет о подводных лодках типа Astute и Dreadnought, пишет dpa.

Концерн BAE Systems - один из крупнейших в мире производителей вооружений. В перечень его продукции входят также танки и истребители, а производимые им вооружения получает в том числе Украина

В августе 2023 года Украина заключила с BAE Systems договор о совместном производстве вооружений. Весной 2024 года BAE Systems подписала с Минобороны Великобритании соглашение на проведение техобслуживания, ремонта и восстановления легкого оружия в Украине.

 

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