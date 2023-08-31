Киев заключил договор с одной из крупнейших оборонных фирм

В столице Украины подписан контракт с британской оружейной компанией BAE Systems. Киев планирует наладить с ней совместное производство легких артиллерийских орудий L119.

Украина и одно из крупнейших в мире оборонных предприятий - британская компания BAE Systems - подписали договор о совместном производстве вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с руководством BAE в Киеве в четверг, 31 августа, отметил, что Украина, обороняясь от российской агрессии, уже применяет на фронте некоторые вооружения BAE. В качестве примеров он привел артиллерийские орудия L119 и M777, а также бронетранспортер CV90.

Правительство Украины объявило, что планирует наладить на территории страны совместное производство L119. В связи с этим в ходе нынешней встречи с руководством BAE в Киеве было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве в деле ремонта и производства этого вида вооружений.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщило, что BAE Systems уже открыла свое бюро в Украине и займется налаживанием совместного производства с украинскими компаниями.

Планы Украины в сфере производства вооружений

BAE Systems, оборот которой в прошлом году составил 25 млрд долларов, является седьмой по величине в мире оборонной компанией. Украина нарастила производство вооружений на фоне российской агрессии и надеется стать крупным производителем оружия на мировом рынке.

Немецкая оборонная компания Rheinmetall в мае заключила соглашение о создании совместного предприятия с украинским оборонным концерном "Укроборонпром". Сначала планируется наладить ремонт и обслуживание немецких танков, задействованных в войне в Украине. В перспективе обе компании планируют совместно производить танки.

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