Танкер с нефтью из РФ попал под ракетный удар хуситов

На помощь пораженному хуситами танкеру пришли военные корабли США, Индии и Франции. Пожар потушен, экипаж не пострадал, судно движется в безопасный порт.

На перевозившем российские нефтепродукты танкере Marlin Luanda, попавшем накануне в Красном море под ракетный удар йеменских хуситов, спустя несколько часов удалось потушить возникший при этом пожар. Об этом в субботу, 27 января, сообщил владелец судна, компания Trafigura , уточнив, что весь экипаж находится в безопасности, а судно направляется в безопасный порт.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило в соцсети X, что танкер, шедший под флагом Маршалловых островов, был 26 января поражен противокорабельной баллистической ракетой хуситов. На помощь пришли американский эсминец USS Carney, а также, по данным Trafigura, военные корабли Индии и Франции.

По данным индийских ВМС, на борту Marlin Luanda находятся 22 гражданина Индии и один бангладешец.

Представитель нефтетрейдера Trafigura утверждает, что находившаяся на борту танкера нафта была куплена по цене ниже "потолка", установленного странами "большой семерки" в рамках санкций, введенных против России в связи с войной в Украине.

Американские силы поразили противокорабельную ракету хуситов

После обстрела Marlin Luanda, в ночь на 27 января американские военные нанесли удар по направленной в сторону Красного моря и готовой к запуску противокорабельной ракете хуситов, определив, что она представляет непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе. "Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для кораблей ВМС США и торговых судов", - заявили в CENTCOM, уточнив, что удар был нанесен в порядке самообороны.

Нападения хуситов на корабли в Красном море

С начала войны Израиля против напавшей на него террористической организации ХАМАС йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах", которые, как полагают наблюдатели, пользуются поддержкой Ирана, уже не раз атаковали торговые суда в Красном море. Как заявляют повстанцы, они намерены и впредь "атаковать израильские корабли по всему миру", пока не прекратится "агрессия Израиля" против их "братьев в секторе Газа".

16 декабря две судоходные компании - Mediterranean Shipping Company (MSC) und CMA CGM - объявили, что временно перестанут направлять свои корабли через Баб-эль-Мендебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Ранее о таком же решении сообщили немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd и датская Maersk - крупнейший в мире контейнерный перевозчик.

Позже Maersk заявила, что готовится возобновить судоходные операции через Красное море и Аденский залив в связи с началом операции Prosperity Guardian по защите судов.

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