На президентских выборах в Иране утверждены шесть кандидатов

На выборах преемника погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси утверждены шесть кандидатов. Как сообщил в воскресенье, 9 июня, представитель избирательного штаба Исламской Республики, среди прочих претендентов, в президентскую гонку вступили спикер парламента и бывший командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багер Галибаф, а также экс-глава канцелярии духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в прошлом главный представитель Тегерана на ядерных переговорах Саид Джалили. Обоих этих политиков причисляют к консервативному лагерю.

Состоящий из двенадцати исламских священнослужителей и юристов Совет стражей конституции Ирана также одобрил кандидатуры придерживающегося консервативной политики мэра Тегерана Алирезы Закани, ориентированного на реформы депутата Меджлиса Масуда Пезешкияна, экс-министра внутренних дел Мустафы Пурмохаммади и вице-президента Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми.

Ахмадинежада не допустили до выборов

Документы на переизбрание подавал и скандально известный своими антисемитскими высказываниями экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, однако он вновь, как и в 2017 и 2021 годах не был допущен до участия в выборах. Кроме него, была отклонена кандидатура экс-спикера парламента Али Лариджани.

Теперь шесть кандидатов могут официально начать свои избирательные кампании, на это им дается две недели. Досрочные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня. Если никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, 5 июля состоится второй тур.

Президент - второе по значимости официальное лицо в Иране, которое исполняет представительские функции и возглавляет исполнительную власть в стране. Он избирается на 4-летний срок и может занимать эту должность не более двух сроков подряд.

Президент Ирана погиб при крушении вертолета

Иранский президент Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета в северо-западной части Ирана 19 мая. Вместе с ним на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, которые входили в состав делегации, возвращавшейся из Азербайджана.