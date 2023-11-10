На перепутье: война в Газе поставила Каир в сложную ситуацию

Египетские власти балансируют между пропалестинскими настроениями населения, призывами помочь Газе и неготовностью принимать палестинцев в Египте. В Каире есть опасения по поводу брожения внутри страны.

Война в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС, признанной террористической организацией в ЕС, Германии и США, среди прочего привела к тому, что Египет оказался в состоянии сложного поиска баланса. Каир является основным посредником в доставке гуманитарной помощи в Газу, но при этом проводит "красную линию", когда речь идет о приеме вынуждаемых покинуть место своего проживания палестинцев.

Египет не намерен впускать на свою территорию палестинцев из Газы

"Позиционирование Египта все больше определяется вызывающим тревогу и постоянно растущим числом жертв среди мирного населения по мере продолжения наземного вторжения (Израиля в Газу. - Ред.), а также давлением со стороны Европы и США, которые требуют открыть пограничный переход Рафах для палестинцев, желающих пересечь границу", - поясняет в интервью DW Мишель Пэйс, младший научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House и профессор датского университета Роскильде.

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси ясно дал понять, что пограничный пункт Рафах - единственный пункт пропуска в сектор Газа, не контролируемый Израилем, - не станет входом в Египет для палестинцев, которые находятся в Газе.

Доставка в Египет гуманитарной помощи для палестинцев в секторе Газа, 20 октября 2023 года Фото: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

"Египет четко и твердо подтверждает, что никогда не согласится с перемещением любого палестинца на египетскую территорию", - заявил президент. Он повторяет этот тезис в различных выражениях с момента начала конфликта, разгоревшегося после жестокой террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которой погибло около 1400 израильтян.

"Египет обязан впустить гражданских лиц, если они этого хотят"

Египет хорошо помнит, что случилось в 1948 году, когда после "Накбы" (в переводе с арабского - катастрофа) палестинцам, изгнанным из своих домов и деревень, не разрешили вернуться обратно после окончания (арабо-израильской. - Ред.) войны, - говорит Пейс. - В Каире полагают, что та ситуация может повториться".

Тимоти Калдас Фото: DW/P. Böll

"Тем не менее гражданские лица из Газы имеют право просить убежище, и только они сами могут решать, как и когда воспользоваться этим правом. Египет обязан впустить гражданских лиц, если они этого хотят", - указал в интервью DW Тимоти Калдас, замдиректора вашингтонского Института ближневосточной политики "Тахрир".

"При этом партнеры Израиля должны четко дать понять, что жители Газы имеют право вернуться в сектор после окончания боевых действий, а израильских лидеров следует предупредить, что препятствование палестинцам в этом будет представлять собой этническую чистку", - добавил Калдас.

Потенциальная угроза безопасности Египта

По словам Пейс, еще одним аргументом Египта против пропуска палестинцев в страну является то, что вероятно при этом будет невозможно отделить боевиков от гражданских беженцев. "Если палестинские джихадистские группировки установят логистические, идеологические и оперативные связи с единомышленниками, базирующимися на Синае, Египет опасается, что эти боевики могут попытаться совершить нападения на израильские объекты с египетской территории, что вызовет ответные действия со стороны Израиля и ухудшит его отношения с Египтом", - уточнила она.

Кеннет Рот Фото: Pontus Lundahl/TT/picture alliance

Президент ас-Сиси озвучил такого рода обеспокоенность на недавней пресс-конференции в Каире. "Синай станет базой для террористических операций против Израиля, и мы, египтяне, будем нести за это ответственность. Мир, который мы установили (в 1979 году, когда были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения. - Ред.), ускользнет из наших рук, и все это в контексте разрешения палестинского вопроса", - отметил президент.

Кеннет Рот, бывший исполнительный директор Human Rights Watch, ныне приглашенный профессор Принстонского университета в США, считает, что ас-Сиси "особенно благосклонно относится к попыткам Израиля уничтожить ХАМАС, поскольку сам применял чудовищное насилие для разгрома в Египте "Братьев мусульман", более мирного политического "родственника" ХАМАС, включая массовое убийство нескольких сотен демонстрантов (сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси. - Ред.) на площади Рабаа в Каире в августе 2013 года".

Разгон акций протеста в Египте

Последний месяц конфликта между Израилем и ХАМАС повлиял и на отношения между египетским правительством и населением этой страны. По словам Натана Брауна, профессора политологии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона и научного сотрудника Гамбургского института перспективных исследований, "разногласия, вызванные экономическими трудностями в стране, а также авторитарным стилем правления властей, несколько ослабли".

Вместо этого внимание, по его оценке, сфокусировалось на защите госграниц Египта - что приветствуется ас-Сиси, который с большой вероятностью будет переизбран на предстоящих президентских выборах в Египте, которые, по общему мнению, характеризуются как недемократические.

Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: Ahmad Hassan/AFP/Getty Images

Международное финансирование Каира в обмен на оказание им помощи населению сектора Газа могло бы также способствовать преодолению продолжающегося экономического кризиса в Египте. С марта 2022 года египетский фунт потерял более половины своей стоимости, а валютные резервы страны практически исчерпаны. Конфликт в Газе также негативно влияет на туризм, который является основой экономики Египта.

Впрочем, Рот сомневается, что палестино-израильский конфликт надолго укрепит единство египетского населения и властей. "По мере того, как общественное мнение будет меняться - от симпатий к Израилю после ужасного убийства ХАМАС израильских граждан 7 октября к ужасу по поводу гораздо большего числа палестинских граждан, гибнущих сейчас из-за израильских бомбардировок - неизбежно будут задаваться вопросы о том, почему правительство Египта продолжает сотрудничать с Израилем", - прогнозирует Рот в интервью DW.

Египетские власти уже готовятся пресечь в зародыше любое проявление несогласия. На прошлой неделе после того, как протестовавшие в Каире и Александрии египтяне начали призывать к справедливости и свободе во время санкционированных правительством пропалестинских митингов, местные силы безопасности задержали около 70 человек. Согласно недавнему отчету Human Rights Watch, 16 участников акций протеста были обвинены в "принадлежности к террористической группе" и "совершении террористического акта".

Смотрите также: