 В России возобновили авиасообщение с египетскими курортами | Новости политики из Германии | DW | 09.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Политика

В России возобновили авиасообщение с египетскими курортами

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновляется спустя почти шесть лет после того, как оно было приостановлено из-за теракта, повлекшего крушение российского самолета.

Египетский авиалайнер EgyptAir

Первый пассажирский авиалайнер отправился прямым рейсом в понедельник, 9 августа,  после почти шестилетнего перерыва  в египетскую Хургаду, сообщает РИА "Новости". По данным агентства, принадлежащее авиакомпании AgyptAir воздушное судно, на борту которого находятся 298 пассажиров, вылетело из московского аэропорта Домодедово. Продажи туров начались 26 июля и пользовались высоким спросом. Свободных мест на рейсе нет.

С 9 августа россияне смогут добраться воздушным путем из Москвы без пересадок и до египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Допуски получили восемь авиакомпаний. Из Москвы будет летать авиакомпания "Россия", а с египетской стороны – AgyptAir. Из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх пока разрешено поставить десять прямых рейсов - по пять на каждый курорт. Столько же перелетов могут организовать египетские перевозчики. Однако, как заявил посол России в Каире Георгий Борисенко, если позволит ситуация с пандемией, авиасообщение быстро станет интенсивнее.

Авиасообщение было приостановлено из-за теракта

Напомним, 31 октября 2015 года авиалайнер Airbus A321-231 российской авиакомпании  "Когалымавия" , выполнявший рейс по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, через 23 минуты после взлета исчез с радаров. Египетские поисковые группы позже обнаружили обломки самолета в окрестностях города Нахля. Погибли все находившиеся на борту 224 человека. По данным ФСБ РФ, в хвостовой части лайнера произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Ответственность за  теракт взяло на себя Синайское подразделение террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ). После этого теракта, повлекшего самую массовую гибель граждан России в авиакатастрофе за всю историю авиации, Россия решила приостановить авиасообщение с Египтом. Но поскольку аэропорты и курорты Египта в последние годы значительно усилили меры безопасности, теперь сообщение возобновлено.

Смотрите также:

  • Дачный отдых читателей DW

    Фотогалерея: Как отдыхают читатели DW

    Андрей Мартынов из Тюмени: "Август, +35 градусов. Я у бассейна.".

  • Дачный отдых читателей DW

    Фотогалерея: Как отдыхают читатели DW

    Василий Чалков: "Ночное барбекю".

  • Дачный отдых читателей DW

    Фотогалерея: Как отдыхают читатели DW

    Татьяна Иконникова из Казани: "Этим летом на даче мы проводили мастер-класс - кормление кота только что приготовленным шашлыком. Все участники этого действа остались довольны".

  • Дачный отдых читателей DW

    Фотогалерея: Как отдыхают читатели DW

    Константин Радионов: "Утром встал, собрал черешню, а потом съел. Вдали виднеется Хаджибейский лиман на побережье Черного моря".

  • Дачный отдых читателей DW

    Фотогалерея: Как отдыхают читатели DW

    Ольга Белякова из московского Лефортово: "В прохладный летний день работали с детишками, развлекались, как могли".

  • Дачный отдых читателей DW

    Фотогалерея: Как отдыхают читатели DW

    Константин Котов на даче в Московской области: "Наслаждаюсь жизнью на пенсии. Этот пруд с живой водой сотворили мой дети. Им спасибо!"

  • Дачный отдых читателей DW

    Фотогалерея: Как отдыхают читатели DW

    Александр В. сделал этот снимок под названием "Приключения маленькой улитки" возле дачи в Тюрингском лесу.

  • Дачный отдых читателей DW

    Фотогалерея: Как отдыхают читатели DW

    Александр Лацинник, Сумская область, Украина: "На снимке скошенное во время летнего отпуска ручной косой сено, сложенное в стога".

  • Дачный отдых читателей DW

    Фотогалерея: Как отдыхают читатели DW

    Виктория Гавард: "Прекрасный отдых с семьей в Женеве".

  • Дачный отдых читателей DW

    Фотогалерея: Как отдыхают читатели DW

    Рудольф Нейман из Омска снял жену и прислал стихи: "Спокойный тихий летний вечер, Курится дачный наш мангал, Я рад безумно нашей встрече, Я б каждый вечер так встречал: На солнцем залитом газоне, Без "офиоза", босиком, Болтать неспешно о погоде, С вином, лучком и шашлыком".

  • Дачный отдых читателей DW

    Фотогалерея: Как отдыхают читатели DW

    Levon Hovnanyan: "Наша дача на Украине. Кроме роз много цветов и растений".

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:07

Кто не боится отдыхать в Египте? (27.11.2015)

Аудио- и видеофайлы по теме

Где отдохнуть вместо Турции и Египта? - DW Новости (30.11.2015)  

Египет может остаться без туристов (16.08.2013)  

Реклама

Самые читаемые

ЕС выступил с заявлением о фальсифицированных выборах президента Беларуси  

Минск дал объяснение стрельбе на границе с Литвой  

Тюрьма, заграница, партия. Что стало с экс-кандидатами в президенты Беларуси?  