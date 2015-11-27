В России возобновили авиасообщение с египетскими курортами

Первый пассажирский авиалайнер отправился прямым рейсом в понедельник, 9 августа, после почти шестилетнего перерыва в египетскую Хургаду, сообщает РИА "Новости". По данным агентства, принадлежащее авиакомпании AgyptAir воздушное судно, на борту которого находятся 298 пассажиров, вылетело из московского аэропорта Домодедово. Продажи туров начались 26 июля и пользовались высоким спросом. Свободных мест на рейсе нет.

С 9 августа россияне смогут добраться воздушным путем из Москвы без пересадок и до египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Допуски получили восемь авиакомпаний. Из Москвы будет летать авиакомпания "Россия", а с египетской стороны – AgyptAir. Из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх пока разрешено поставить десять прямых рейсов - по пять на каждый курорт. Столько же перелетов могут организовать египетские перевозчики. Однако, как заявил посол России в Каире Георгий Борисенко, если позволит ситуация с пандемией, авиасообщение быстро станет интенсивнее.

Авиасообщение было приостановлено из-за теракта

Напомним, 31 октября 2015 года авиалайнер Airbus A321-231 российской авиакомпании "Когалымавия" , выполнявший рейс по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, через 23 минуты после взлета исчез с радаров. Египетские поисковые группы позже обнаружили обломки самолета в окрестностях города Нахля. Погибли все находившиеся на борту 224 человека. По данным ФСБ РФ, в хвостовой части лайнера произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Ответственность за теракт взяло на себя Синайское подразделение террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ). После этого теракта, повлекшего самую массовую гибель граждан России в авиакатастрофе за всю историю авиации, Россия решила приостановить авиасообщение с Египтом. Но поскольку аэропорты и курорты Египта в последние годы значительно усилили меры безопасности, теперь сообщение возобновлено.

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