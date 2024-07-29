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На ОИ-2024 отменили вторую тренировку триатлонистов

Ольга Лебедева
29 июля 2024 г.

На Олимпиаде в Париже вновь отменили тренировку триатлонистов из-за загрязнения воды в Сене. Организаторы рассчитывают на улучшение показателей к началу соревнований 30 июля.

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Соревнования триатлонистов
Соревнования по триатлону в Париже, фото из архиваФото: Aurelien Meunier/Getty Images

На Олимпийских играх в Париже вновь отменили тренировку триатлонистов по плаванию из-за загрязнения воды в Сене. Качество воды в реке не дает "адекватной гарантии" для проведения тренировки, заявили оргкомитет Олимпийских игр, Всемирная федерация триатлона и власти французской столицы в понедельник, 29 июля.

С учетом прогноза погоды организаторы выразили уверенность, что качество воды улучшится до необходимого уровня к началу соревнований, запланированных на 30 и 31 июля. Накануне была отменена первая тренировка триатлонистов. Качество воды в Сене ухудшилось из-за сильных дождей, которые шли в предыдущие два дня.

По словам главного тренера сборной Германии Томаса Мёллера (Thomas Möller), организаторы предупредили о вероятности ухудшения качества воды на "день-два", в связи с чем были организованы альтернативные места для тренировок.

На очистку Сены потратили 1,4 млрд евро

Еще до начала игр качество воды в Сене активно обсуждалось в СМИ. Последние сто лет купание в реке было строго запрещено, но к Олимпиаде Сену очистили, поскольку она являлась одним из ключевых моментов в заявке Парижа на проведение Игр. В ходе очистных работ была модернизирована канализационная система города, чтобы исключить попадание сточных вод в реку. На работы по очистке Сены было потрачено около 1,4 млрд евро.

Однако в связи с дождливым летом регулярные проверки в преддверии Игр выявляли небезопасное содержание бактерий в реке. Лишь за несколько дней до начала Олимпиады образцы воды были признаны безопасными. 17 июля мэр Парижа Анн Идальго сама искупалась в Сене, чтобы продемонстрировать ее пригодность для проведения соревнований. Компанию Идальго в этом заплыве составили глава оргкомитета ОИ-2024, олимпийский чемпион по гребному слалому Тони Эстанге и префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом. Вслед за ними в воду окунулись около десятка спортсменов-любителей. В 2025 году власти Парижа планируют открыть на Сене несколько мест для купания.

 

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