Тренировку триатлонистов отменили из-за загрязнения Сены

Тренировку триатлонистов на Олимпиаде в Париже отменили из-за загрязнения Сены. Качество воды в реке ухудшили дожди. Перед Играми мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы показать, что это безопасно.

Тренировку триатлонистов на Олимпиаде в Париже в воскресенье, 28 июля, отменили из-за загрязнения Сены. Качество воды в реке ухудшилось из-за дождей, которые шли в предыдущие два дня. Решение было принято Олимпийским оргкомитетом, Всемирной федерацией триатлона и местными властями. "Показатели качества воды не дают достаточных гарантий", - говорится в пресс-релизе.

Главный тренер сборной Германии Томас Мёллер (Thomas Möller) сказал, что их предупредили о вероятности ухудшения качества воды на "день-два", в связи с чем были организованы альтернативные места для тренировок. "Надеемся, что солнце позаботится о том, чтобы все продолжалось по плану", - сказал Мёллер.

Соревнования триатлонистов - первые, которые пройдут на реке в Париже, они запланированы на 30 июля (мужские) и 31 июля (женские). Организаторы надеются, что к этому времени качество воды в Сене улучшится, и переносить соревнования в другое место не придется.

Мэр Парижа купалась в Сене, чтобы показать, что это безопасно

Еще до начала игр качество воды в Сене не раз обсуждалось в СМИ. Последние сто лет купание в реке было запрещено, но к Олимпиаде Сену решили очистить, на что было потрачено около 1,4 млрд евро. Однако регулярные проверки в преддверии Игр выявляли небезопасное содержание бактерий в реке.

17 июля мэр Парижа Анн Идальго сама искупалась в Сене, чтобы продемонстрировать ее пригодность для проведения соревнований. Компанию Идальго в этом заплыве составили глава оргкомитета ОИ-2024, олимпийский чемпион по гребному слалому Тони Эстанге и префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом. Вслед за ними в воду окунулись около десятка спортсменов-любителей.