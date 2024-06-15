В Сене перед ОИ выявлено небезопасное содержание бактерий

Представитель МОК выразил уверенность в том, что соревнования по плаванию в рамках Олимпиады-2024 пройдут в Сене. Между тем в водах парижской реки обнаружены опасные бактерии.

Менее чем за два месяца до проведения в Париже соревнований по плаванию в рамках Олимпийских игр в воде Сены обнаружен повышенный уровень опасных бактерий. Результаты тестов, опубликованные в пятницу, 14 июня, показали, что в первые восемь дней июня, после продолжительных проливных дождей, наличие в воде таких бактерий, как кишечная палочка и энтерококки, превышало пределы, которые считаются безопасными для спортсменов (900 колониеобразующих единиц на 100 миллилитров).

Накануне публикации отчета о качестве воды, составленного мониторинговой группой Eau de Paris, представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил, что "нет причин сомневаться" в том, что соревнования пройдут, как и было запланировано, на историческом участке Сены в центре города рядом с Эйфелевой башней. "Мы уверены, что этим летом будем плавать в Сене", - заявил он на онлайн-брифинге, заслушав информацию от городских властей Парижа и организаторов Олимпиады.

Окончательное решение о признании соревнований безопасными для спортсменов должны принимать руководящие органы отдельных видов спорта - Международной федерации плавания и Международного союза триатлона.

Около 1,4 млрд евро потрачено на очистку Сены перед Олимпиадой

На очистку воды в Сене в преддверии Олимпийских игр французские власти потратили около 1,4 миллиарда евро. В мае был введен в действие объемный резервуар на 50 тысяч кубометров воды, чтобы предотвратить попадание через канализационную систему в Сену излишков дождевой воды с фекальными бактериями.

Первым соревнованием в Сене в программе Олимпийских игр значится мужской триатлон, он намечен на 30 июля. Женский триатлон пройдет на следующий день, а смешанная эстафета - 5 августа. Марафонские заплывы на 10 километров для женщин и мужчин запланированы на 8 и 9 августа соответственно.