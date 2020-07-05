На немецких курортах уже расставляют пляжные корзины (фото)

Узедом / Зюльт / Нордернай • Появление пляжных корзин на немецких морских курортах обычно означает начало очередного туристического сезона, но в этом году имеет еще одно символическое значение - постепенный выход Германии из второго коронавирусного локдауна, начавшегося в середине декабря прошлого года.

Курортный сезон начинается. Фотографии

Остров Зюльт в Шлезвиг-Гольштейне

Зюльт считается самым гламурным морским курортом в Германии

На острове Нордернай пока принимают гостей только из здешней федеральной земли - Нижней Саксонии

Эти фотографии были сделаны в последние дни на нескольких немецких морских курортах. Как видно, пляжные корзины ждут гостей или уже используются по назначению. Для туристов из других регионов страны пока открыты только курорты в земле Шлезвиг-Гольштейн при условии соблюдения профилактических мер. В Мекленбурге - Передней Померании и Нижней Саксонии пока разрешено принимать лишь туристов из этих земель.

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