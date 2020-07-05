 На немецких курортах уже расставляют пляжные корзины (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 25.05.2021

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По Германии

На немецких курортах уже расставляют пляжные корзины (фото)

Локдаун в Германии пока продолжается, но на морских курортах постепенно готовятся к началу сезона.

Остров Узедом

Остров Узедом в Мекленбурге - Передней Померании

Узедом / Зюльт / Нордернай • Появление пляжных корзин на немецких морских курортах обычно означает начало очередного туристического сезона, но в этом году имеет еще одно символическое значение - постепенный выход Германии из второго коронавирусного локдауна, начавшегося в середине декабря прошлого года. 

Курортный сезон начинается. Фотографии

Остров Зюльт

Остров Зюльт в Шлезвиг-Гольштейне

Остров Зюльт

Зюльт считается самым гламурным морским курортом в Германии

Остров Нордернай

На острове Нордернай пока принимают гостей только из здешней федеральной земли - Нижней Саксонии

Эти фотографии были сделаны в последние дни на нескольких немецких морских курортах. Как видно, пляжные корзины ждут гостей или уже используются по назначению. Для туристов из других регионов страны пока открыты только курорты в земле Шлезвиг-Гольштейн при условии соблюдения профилактических мер. В Мекленбурге - Передней Померании и Нижней Саксонии пока разрешено принимать лишь туристов из этих земель.

Смотрите также: 

  • Зюльт

    Немецкие морские курорты

    Остров Зюльт

    Немецкое побережье и острова Балтийского и Северного морей славятся своими курортами и ежегодно притягивают миллионы туристов - не только летом, а круглый год. Среди самых известных и популярных - остров Зюльт (Sylt), он же - Зильт. Зюльт слывет излюбленным местом отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт.

  • Зюльт

    Немецкие морские курорты

    Остров Зюльт

    Западный песчаный пляж этого Северо-Фризского острова протянулся на четыре десятка километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям. В прошлом году Зюльт посетило почти 870 тысяч отдыхающих. Каждый из них провел здесь в среднем около семи дней.

  • Боркум

    Немецкие морские курорты

    Остров Боркум

    Боркум (Borkum) входит в состав Восточно-Фризских островов. Статус лечебного курорта он получил еще в 1830 году, благодаря сильно насыщенному ионами соли морскому воздуху и климату, особенно благоприятному для аллергиков. Прилегающее к острову мелководье входит в состав национального парка Нижнесаксонское ваттовое море.

  • Боркум

    Немецкие морские курорты

    Остров Боркум

    На острове есть не только песчаные пляжи, но также проложены маршруты для пеших и верховых прогулок. На специальном Молодежном пляже (Jugendbad) приветствуются громкая музыка и веселье, а также здесь можно играть в волейбол, футбол и запускать воздушных змеев.

  • Рюген

    Немецкие морские курорты

    Остров Рюген

    Рюген (Rügen) - самый большой немецкий остров. Более миллиона гостей ежегодно. Отдыхающие начали ездить сюда двести лет назад, когда по соседству с бедными рыбацкими деревушками здесь заложили первые курорты, в первую очередь - для знати и состоятельной публики из Берлина. Характерными атрибутами Рюгена и других немецких пляжей являются такие плетеные корзины - Strandkörbe.

  • Рюген

    Немецкие морские курорты

    Остров Рюген

    Главным архитектурным символом Рюгена считается этот морской свайный причал в курортном местечке Зеллин - Seebrücke Sellin, восстановленный в 1997 году. Он уходит в море на целых четыреста метров. Наибольшей популярностью на Рюгене пользуются многокилометровые пляжи в Бинце (Binz), а также на косе Шаабе (Schaabe).

  • Хиддензе

    Немецкие морские курорты

    Остров Хиддензе

    С Рюгена на пароме можно быстро переправиться на один из самых романтических немецких островов - Хиддензе (Hiddensee). Здесь запрещено движение транспортных средств, оборудованных двигателями внутреннего сгорания. Его протяженность не превышает 17 километров, ширина - значительно меньше. Ездят по острову на повозках, электромобилях и велосипедах, но еще приятнее - ходить пешком.

  • Хиддензе

    Немецкие морские курорты

    Остров Хиддензе

    Широкую известность остров Хиддензе приобрел в начале прошлого века, благодаря немецкому лауреату Нобелевской премии по литературе Герхарту Гауптману, охотно проводившему здесь летние месяцы на своей уютной и гостеприимной даче, о чем мы подробно рассказывали. В свою очередь, на этой фотографии запечатлен другой знаменитый немецкий писатель - Томас Манн с семьей во время отдыха на острове.

  • Йюст

    Немецкие морские курорты

    Остров Йюст

    Остров Йюст (Juist), он же - Юст. Еще один немецкий остров без автомобилей. Его протяженность составляет 17 километров. При этом максимальная ширина не превышает одного километра, а минимальная - 500 метров. Здесь проживает всего полторы тысячи человек, но за год в его отелях и пансионах останавливается около 95 тысяч туристов.

  • Йюст

    Немецкие морские курорты

    Остров Йюст

    Так выглядит ночное небо над этим островом. Несколько лет назад общественно-правовой телеканал NDR назвал его самым неторопливым и красивейшим островом Северной Германии.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Немецкие морские курорты

    Санкт-Петер-Ординг

    Эта фотография сделана на курорте Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording) на побережье земли Шлезвиг-Гольштейн. Он популярен среди тех, кто любит заниматься кайтсерфингом. Здесь находится один из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Еще Санкт-Петер-Ординг - единственный морской курорт Германии, на котором есть купальная зона с сероводородными ваннами.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Немецкие морские курорты

    Санкт-Петер-Ординг

    В погожие летние дни на этом пляже, как говорится, яблоку негде упасть, что еще раз подтверждает его популярность. Вода во время отлива отступает почти на 200 метров. Ежегодно здесь проводят отпуск 250 тысяч человек. Плюс еще несколько сотен тысяч приезжают покупаться сюда на один день без ночевки.

  • Узедом

    Немецкие морские курорты

    Остров Узедом

    Остров Узедом (Usedom) находится в Балтийском море в районе устья реки Одер и разделен между Германией и Польшей. Эта фотография сделана в 1912 году в Альбеке (Ahlbeck). Другие его известные курорты - Банзин (Bansin) и Херингсдорф (Heringsdorf). Туризм начал развиваться здесь на рубеже позапрошлого - прошлого веков. Среди гостей были Томас Манн, Теодор Фонтане и Курт Тухольский.

  • Узедом

    Немецкие морские курорты

    Остров Узедом

    Так Альбек выглядит сейчас. Его свайный причал - самый старый в Германии. Протяженность пляжа составляет более 40 километров. На этом острове также находится самый длинный в Европе прибрежный прогулочный бульвар, растянувшийся почти на 8,5 километра. Остров пользуется популярностью среди велосипедистов. Ежегодное число посетителей немецкой части Узедома приближается к миллионной отметке.

  • Амрум

    Немецкие морские курорты

    Остров Амрум

    На острове Амрум (Amrum) в Северном море находится один из самых широких песчаных пляжей Германии - Книпзанд (Kniepsand). Его ширина составляет 1,5 километра, а длина - 16 километров. Амрум также славится своей природой и является местом обитания многих исчезающих и редких видов животных и растений.

  • Амрум

    Немецкие морские курорты

    Остров Амрум

    Во время отлива отсюда по прибрежному мелководью можно вместе с экскурсоводом босиком по мокрому дну перейти на соседний остров Фёр (Föhr). Отметим, что без профессионального сопровождения отправляться в такие прогулки крайне опасно, так как прилив Ваттового моря наступает быстро и может отрезать запоздавших путников от берега.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Немецкие морские курорты

    Тиммендорфер-Штранд

    Ветра бояться - на Балтику не ездить. Так в шторм выглядят гуляющие вдоль пляжа Тиммендорфер-Штранд (Timmendorfer Strand) в Шлезвиг-Гольштейне, вернее - их собаки. Находится этот пляж в 15 километрах от ганзейского города Любека. Берег здесь пологий, глубина увеличивается постепенно, что делает его особенно подходящим для отдыха с детьми.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Немецкие морские курорты

    Тиммендорфер-Штранд

    Здешний рыбацкий порт в тихую погоду во время заката. Статус морского лечебного курорта Тиммендорфер-Штранд получил в 1951 году. Тогда же были возведены новые отели и другие курортные здания. Ежегодно сюда приезжают отдыхать более 180 тысяч человек, а количество ночевок превышает 1,2 миллиона. По соседству расположено немало частных прибрежных вилл и домов.

  • Преров

    Немецкие морские курорты

    Преров

    Завершим нашу прогулку на Северном пляже балтийского курорта Преров (Prerower Nordstrand) в Передней Померании - на полуострове между Ростоком и Штральзундом. Хотя он в этой фотогалерее - последний, его значение не стоит недооценивать, а многие отдыхающие вообще считают этот пятикилометровый пляж самым красивым в Германии. Часть этого пляжа отдана нудистам, причем уже полвека назад.

  • Преров

    Немецкие морские курорты

    Преров

    Помимо пляжа здесь можно посетить 400-метровый морской свайный причал, прогуляться по прибрежному бульвару или заглянуть в центр бывшей рыбацкой деревушки, более века назад превратившейся в морской курорт.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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