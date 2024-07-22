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На Майорке прошел многотысячный митинг против туризма

Алексей Волошинов
22 июля 2024 г.

По данным полиции, на демонстрацию против массового туризма вышло 20 тысяч человек. Организаторы заявляют о 50 тысячах участников.

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Туристический пляж на острове Майорка
Туристический пляж на острове МайоркаФото: Chris Emil Janßen/picture alliance

На популярном курортном острове Майорка в Испании местные жители в воскресенье, 21 июля, собрались на демонстрацию против массового туризма. По данным полиции, в митинге принимало участие порядка 20 000 человек. Организаторы утверждают, что протестующих было около 50 000.

"Массовый туризм создает трудности для местных жителей, которые не могут позволить себе жить на собственном острове, потому что из-за туристических квартир цены растут. Туристы заполняют пляжи и создают нагрузку на общественные службы в летний период", - заявил Reuters один из организаторов демонстрации.

Митинги против туризма в других регионах Испании

В начале июля несколько тысяч человек собрались на демонстрации против массового туризма сразу в нескольких городах Каталонии. По данным местной полиции, в Барселоне в митинге участвовали 2800 человек, в Жироне - свыше 400.

В конце апреля демонстрации против массового туризма прошли на Канарских и Балеарских островах. На Канарах, по данным полиции, в демонстрациях поучаствовали около 20 тысяч человек. Организаторы заявили о почти 50 тысячах участников. В крупнейшем городе Балеарских островов, Пальма-де-Майорке, в акции приняло участие примерно 10 тысяч человек.

Организаторы митинга на Канарских островах уверены, что массовый туризм наносит вред местным жителям и окружающей среде. Демонстранты выступили против строительства двух новых отелей на Тенерифе, а также призвали предоставить им право голоса при принятии решений о дальнейшем развитии туристической отрасли на Канарах. Протестующие в Пальма-де-Майорке, в свою очередь, призвали местные власти запретить людям, которые живут там меньше пяти лет, покупать недвижимость.

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