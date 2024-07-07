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В Каталонии прошли митинги против массового туризма

Алексей Волошинов
7 июля 2024 г.

Более сотни местных организаций призвали "ввести ограничения на туризм". В акции в Барселоне поучаствовали почти 3000 человек, в Жироне - несколько сотен.

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Туристы в Барселоне (фото из архива)
Туристы в Барселоне (фото из архива)Фото: Jordi Boixareu/ZUMAPRESS/picture alliance

Более трех тысяч человек вышли на акции против массового туризма в Каталонии. По данным полиции, в Барселоне в митинге поучаствовали 2800 человек, в Жироне - свыше 400. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает издание Catalan News.

Как утверждается в тексте, представители более 140 барселонских организаций на митинге призвали "ввести ограничения на туризм". Организаторы уверены, что массовый приток туристов "усугубляет социальное неравенство, проблемы с доступом к жилью и экологический кризис", пишет Catalan News. В Жироне, в свою очередь, протестующие расклеили плакаты на домах, которые используются для размещения туристов. На них было написано, что они "вытесняют" жителей.

Ранее мэр Барселоны Жауме Кольбони заявил, что планирует сократить количество туристических апартаментов в городе. Однако протестующие считают, что вместо этого он создаст 5000 дополнительных гостиничных мест в Барселоне и 15000 в ее окрестностях.

Митинги против туристов прошли на испанских курортных островах

В конце апреля демонстрации против массового туризма прошли на Канарских и Балеарских островах. На Канарах, по данным полиции, в демонстрациях поучаствовали около 20 тысяч человек. Организаторы заявили о почти 50 тысячах участников. В крупнейшем городе Балеарских островов, Пальма-де-Майорке, в акции приняло участие примерно 10 тысяч человек.

Организаторы митинга на Канарских островах уверены, что массовый туризм наносит вред местным жителям и окружающей среде. Демонстранты выступили против строительства двух новых отелей на Тенерифе, а также призвали предоставить им право голоса при принятии решений о дальнейшем развитии туристической отрасли на Канарах.

Протестующие в Пальма-де-Майорке, в свою очередь, призвали местные власти запретить людям, которые живут там меньше пяти лет, покупать недвижимость.

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