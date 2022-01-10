МВД в Петербурге требует взыскать 4 млн с экс-главы штаба Навального

Управление МВД по Санкт-Петербургу обратилось с иском против экс-главы городского штаба Алексея Навального Ирины Фатьяновой, потребовав взыскать с нее почти 4 миллиона рублей в качестве компенсации за работу на акциях протеста в январе 2021 года. "Спустя почти год после январских акций МВД решили на меня повесить возмещение ущерба в результате проведения несогласованных мероприятий", - написала Фатьянова в Telegram-канале в понедельник, 10 января.

По ее словам, ведомство сочло ее организатором протестов 23 и 31 января в защиту вернувшегося из Германии и арестованного Алексея Навального. Оно сослалось на необходимость привлечения значительных сил и средств для охраны общественной безопасности во время акций. Работавшим на митингах полицейским якобы были выплачены компенсации, указала Фатьянова, сославшись на иск.

"1391 сотруднику произвели выплаты за 1462 дня сверхурочной работы во время акций 23 и 31 января. Причем, сделали это вместо того, чтобы за переработки дать выходные (можно или так, или так, как выяснилось). Премии, получается", - написала активистка. По ее словам, сумма иска составляет 3 931 998 рублей 33 копейки, первое судебное заседание назначено на 15 февраля.

Фатьянова считает иск необоснованным

"Полагаю, иск связан с тем, что они пытаются максимальный дискомфорт и давление на меня оказать, чтобы дальше не продолжала заниматься политикой, даже не находясь в России. Может, мелкая пакость. Может, палочки набирают и берут пример с коллег в других городах, слава не дает покоя", - заявила Фатьянова в интервью изданию "Север.Реалии".

Она также выразила удивление необходимостью привлечения на акции столь высокого числа правоохранителей, при том что провластные СМИ оценивали число участников до 1000 человек. "Старались занизить число, чтобы показать, что никто не пришел, а сейчас выходит, что столько пришлось привлекать сотрудников за 4 миллиона на группку в 500-1000 человек. Уже определились бы", - указала Фатьянова.

Она назвала иск необоснованным. "По сути, моя вина и материальная ответственность в иске завязана на моем аресте. Арестована - плати за переработки. То, что не я дополнительные силы в виде сотрудников на улицы вызывала, думаю, объяснять не стоит", - отметила далее активистка.

Фатьянова покинула Россию в ноябре

В начале 2021 года в России состоялись многочисленные акции в защиту оппозиционного политика Алексея Навального, тысячи человек были задержаны. В июне Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального" "экстремистскими организациями". Некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ ликвидированы, а деятельность общественного движения "Штабы Навального" запрещена.

В июле Ирина Фатьянова не смогла баллотироваться на выборах 17-19 сентября от партии "Яблоко". В конце ноября - после ареста экс-главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой по делу о создании "экстремистского" сообщества - она покинула Россию.

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