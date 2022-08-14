МВД Украины: ВС РФ обстреляли 22 000 гражданских и 300 военных объектов

На 173-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 15 августа (время московское).

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Еще шесть грузовых кораблей получили от Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле разрешение на проход в Украину через безопасный “зерновой коридор” в Черном море. Из них два MV Kafkam Etler и MV Zelek Star уже прошли инспекцию в Мраморном море и могут отправляться в порт Черноморск Одесской области для загрузки украинским зерном. Инспекцию остальных четырех кораблей проведут 15 августа.

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Украинские партизаны повредили железнодорожный мост возле оккупированного Мелитополя Запорожской области, рассказал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров. "Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равно полное отсутствие российских эшелонов со стороны Крыма”, - написал он. По словам Федорова, силы “сопротивления настолько помогли мосту "устать", что российские военные “его не в силах восстановить уже вторые сутки".

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Основная часть командования российских войск покинула Херсон, заявил зампред Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Выступая в эфире украинского ТВ, он подтвердил, что артиллерия ВСУ разрушила все мосты через Днепр в районе Херсона, и сейчас у ВС РФ "нет ни одного безопасного логистического маршрута", который позволял бы им снабжать херсонскую группировку.

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В Стамбул прибыл первый сухогруз с пшеницей, вышедший из украинского порта Черноморск в рамках "зернового коридора", согласованного Украиной с РФ и Турцией. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT World со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ). Сухогруз под флагом Белиза везет 3 тыс. тонн пшеницы, из Черноморска он вышел 12 августа. Всего из украинских портов в рамках "зернового коридора" вышло уже 18 грузовых кораблей.

Мэр Энергодара: Риск катастрофы на ЗАЭС увеличивается с каждым днем

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Российский солдат на Запорожской АЭС

Риск катастрофы на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС "растет с каждым днем", заявил агентству AFP мэр Энергодара Дмитрий Орлов. "То, что там происходит, - это откровенный ядерный терроризм, и это может закончиться непредсказуемо в любой момент", - сказал он. По его словам, по заводу "каждый день и ночь" велись минометные обстрелы. "Ситуация опасная, и больше всего беспокоит отсутствие процесса деэскалации", - добавил мэр Энергодара, находящийся в Запорожье. Киев призвал к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС и потребовал вывода российских войск. К нему присоединились десятки стран.

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В бою погиб лучший летчик ВВС Украины 2019 года Антон Листопад. За несколько дней до гибели президент Владимир Зеленский наградил его орденом за мужество 3-й степени. "Миллионы украинцев с восхищением и гордостью наблюдали в день 300-летия Независимости [Украины] пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был как раз наш Антон", - говорится в посте-некрологе, размещенном в Facebook Физико-техническим лицеем Ивано-Франковского облсовета, где учился Листопад.

Замглавы МВД Украины: Обстреляны 22 000 гражданских и 300 военных объектов

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На один военный объект, обстрелянный ВС РФ в Украине, приходится 73 гражданских. Такой вывод можно сделать из данных замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина. "Мы видим цифры - более 22 тыс. объектов гражданских пораженных и всего около 300 военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства", - сказал Енин пресс-службе МВД Украины.

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Россияне, не протестующие открыто против войны, фактически тем самым поддерживают ее. Такое мнение выразил в своем ежедневном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Нужно помнить, что когда зло достигает таких масштабов, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится как раз помощью ему. Поэтому, если у вас гражданство Рссии и вы молчите - значит, вы не боретесь, а значит, тем самым поддерживаете. И неважно, где вы находитесь, - на территории России или за границей, ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", - сказал Зеленский.

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