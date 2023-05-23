454-й день войны: Москва заявила о разгроме "диверсантов"

В Белгородской области завершена "контртеррористическая операция" после рейда "диверсантов". В Авдеевке разрушен 9-этажный дом, под завалами люди. Зеленский прибыл на фронт. ФРГ передала Киеву новый пакет военной помощи.

На 454-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 23 мая, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Продолжение боестолкновений в Белгородской области

На второй день после проникновения на территорию Белгородской области из Украины "диверсионно-разведывательных групп", как их называют российские власти, в регионе продолжались боестолкновения. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что с утра села Грайворонского городского округа продолжали находиться под "минометным и артиллерийским обстрелом", при этом там шла "зачистка территории".

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК), по их утверждениям, захватили российскую технику и опубликовали соответствующее видео. В соцсетях появилось фото, как утверждается, с пленным российским военным и двумя бойцами, держащими флаг "Белгородской народной республики". Легион "Свобода России" заявил, что "продолжает освобождать Белгородскую область" вместе с "Русским добровольческим корпусом".

В середине дня Минобороны РФ заявило, что "авиация, артиллерия и подразделения Западного военного округа" заблокировали и разгромили "украинские формирования", вторгшиеся на территорию Белгородской области. По данным ведомства, убиты более 70 участников "вторжения", уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. "Остатки украинских формирований отброшены из Белгородской области на территорию Украины, где наносились удары до их полной ликвидации", - утверждает российское министерство.

По данным "Новой газеты. Европа", в Белгородскую область были стянуты около 3200 бойцов мотострелковых подразделений и около 1 тысячи бойцов армейского спецназа, а также 60 единиц техники. В регион были направлены сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ЦСН ФСБ, сообщило издание со ссылкой на информированный источник.

РБК со ссылкой на собеседников в региональном управлении российского МВД и территориальном отделе полиции пишет, что во вторжении принимали участие "десять единиц бронетехники и группа пехоты ВСУ неустановленной численности".

Режим КТО отменен

Губернатор Белгородской области Гладков объявил об отмене режима контртеррористической операции, введенного накануне. По его информации, из приграничных сел Глотово и Козинка вывезены около 100 человек. Гладков также сообщил о двух погибших местных жителях и 12 раненых.

СКР возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, уничтожении или повреждении имущества и о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью CNN заявил, что Киев не причастен к ситуации в Белгородской области, а ответственность за происходящее возложил на россиян, которые "пришли бороться с тьмой" в России..

Минобороны Великобритании полагает, что Москва использует инциденты в Белгородской области для продвижения своей официальной версии того, что она является "жертвой войны".

В Лондоне отмечают, что "Россия сталкивается со все более серьезной многоплановой угрозой безопасности в своих приграничных регионах, потерями боевых самолетов, нападениями с использованием самодельных взрывных устройств на железнодорожные пути, а теперь и с прямыми партизанскими действиями".

В Брянской области сгорел промышленный склад

В Брянской области произошел крупный пожар на промышленном складе в населенном пункте Дятьково. Как сообщают местные СМИ, речь идет о складских помещениях ООО НПП "Александр" - разработчика оптических деталей и систем для космической и военной техники, являющегося подрядчиком Минобороны РФ.

Обстрелы украинской территории

Ночью в шести областях Украины была объявлена воздушная тревога. В результате российского авиаудара по Авдеевке до основания разрушен 9-этажный дом, под завалами находятся люди, сообщил в Telegram руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. "Жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета, - указал он. - Под завалами - два человека, но может быть до пяти человек. Два человека ранены, одна женщина - в тяжелом состоянии". По словам Барабаша, россияне бьют по городу ракетами и авиационными бомбами с фугасной боеголовкой (ФАБ), поэтому людей не спасают даже бомбоубежища. По данным главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко, в Авдеевке остаются более 1700 человек, ежедневно подвергаемых смертельной опасности.

Зеленский прибыл на фронт

Владимир Зеленский встречается с военнослужащими на передовой Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на передовую. "Наши защитники. Фронтовой участок в полосе обороны Угледар - Марьинка. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину", - написал он в Telegram.

ООН: В Украине с начала войны погибли почти 9000 мирных жителей

C начала полномасштабного вторжения России и по 21 мая 2023 года в Украине погибли 8895 мирных жителей, в том числе 523 ребенка, сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). Общее число раненых гражданских лиц составило 15 117 человек, среди них 1035 детей. УВКПЧ ООН считает, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше.

Белорусская оппозиция обвинила режим Александра Лукашенко в причастности к незаконной депортации детей из Украины, сообщает Sky News со ссылкой на предварительный доклад оппозиционной организации Народное антикризисное управление. По этим данным, в лагеря на территории Беларуси были вывезены из Украины 2150 детей, в том числе сироты от 6 до 15 лет. От властей в Минске никаких комментариев в этой связи не поступало.

Военная помощь Украине

Страны Евросоюза уже предоставили Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет. Речь идет о первой части плана по поставкам боеприпасов, согласованного Советом ЕС в марте, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель журналистам в Брюсселе.

Страны НАТО разрабатывают проект договора с Украиной, в рамках которого Киев будет получать западные вооружения и военные технологии на долгосрочной основе, сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ). "Россия должна понять сегодня, что Украина получила гарантии безопасности и действие этих гарантий скоро не закончится ", - указал Дуда.

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В него вошли: станция воздушного наблюдения TRML-4D, две мостоукладочные машины Biber, три мобильных системы разминирования, 54 разведывательных беспилотников Vector, восемь средств борьбы с БпЛА и одна система радиоэлектронной разведки. Кроме того, в списке названа автомобильная техника: шесть пограничных автомобилей, два тяжеловоза 8х6, пять седельных тягачей с полуприцепами, 34 пикапа и восемь грузовиков Zetros.

Вопрос поставки истребителей и обучения пилотов

На поставку истребителей F-16 Украине уйдет "в лучшем случае несколько месяцев", предупредил глава военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл. "Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся передавать украинским ВВС F-16 или другой западный истребитель в значительном количестве раньше, чем через несколько месяцев", - цитирует Кендалла американский телеканал CNN.

По оценке советника министра обороны Украины Юрия Сака, первой страной, которая предоставит Киеву истребители F-16, могут стать Нидерланды. Представитель нидерландского Минобороны сообщил журналистам, что на вооружении его страны находятся 24 самолета F-16, которые "оперативно пригодны к развертыванию" и "останутся в эксплуатации до середины 2024 года", после чего "будут доступны для другого использования, например для продажи". Кроме того, у Нидерландов имеется еще 18 истребителей F-16, "которые уже не применяются в оперативных целях" и "тоже могут быть использованы по другому назначению". 12 из них планировалось передать частной компании, но передачу отложили.

Противоречивая информация появилась о начале обучения украинских пилотов обращению с F-16. Так, агентству "Укринформ" эту информацию подтвердил неназванный собеседник в польском правительстве, заверив, что официальная информация по этому поводу будет чуть позже. Однако спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат опроверг это сообщение, уточнив, что пока только "продолжается процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение". "Есть передовые группы, которые выехали в страны, которые могут предоставить нам площадки для учений. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов еще нет", - заявил он в эфире украинского телемарафона.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 не сделает альянс одной из сторон войны в Украине. Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что у Украины есть право на самооборону, а страны НАТО и их партнеры помогают ей его реализовать.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) исключил широкое участие Германии в "коалиции истребителей" для Украины. "Вклад Германии не сыграет большой роли, поскольку у нас попросту нет самолетов F-16 и мы не особенно могли бы помочь в обучении пилотов", - указал он на полях конференции глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе. Писториус сдержанно отреагировал на предложение о поставке Украине немецких крылатых ракет типа Taurus, заявив, что не желает вдаваться в обсуждения по поводу каждой отдельной системы вооружений и давать гипотетические ответы на гипотетические вопросы.

В Украине осуждены генерал и полковник РФ

Суд в Украине приговорил к 12 годам лишения свободы российских генерала и полковника, командовавших захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что речь идет о заместителе командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майоре Михаиле Ясникове, который отдал приказ о захвате объектов критической инфраструктуры, и командующем 11-й отдельной инженерной бригады полковнике Дмитрии Маркове, руководившем подрывами. "Поскольку оба осужденных находятся на временно оккупированной территории Украины, начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - указывает СБУ.

Россия блокирует украинский порт Южный

Украинский черноморский порт Южный приостановил работу, потому что Россия не разрешает судам заходить в него, фактически отрезая от "зерновой сделки", позволяющей безопасно экспортировать зерно морским путем, заявил в интервью Reuters министр реконструкции Украины Юрий Васьков. По его словам, формально порт Южный входит в Инициативу, но по факту его там нет уже месяц, поскольку туда не заходят корабли. Васьков отметил, что Москва значительно сократила экспорт украинского зерна, исключив из сделки порт Южный, принимающий крупнотоннажные суда.

Лидеры шести африканских стран считают, что Украине следует начать мирные переговоры с Россией даже в услових нахождения войск РФ на ее территории. Это мнение высказал президент ЮАР Сирил Рамафоса в понедельник, 22 мая, в преддверии поездки делегации его страны в Москву и Киев, передает агентство Reuters.

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