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Российская ракета "Сармат"Фото: RU-RTR Russian Television/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Пентагон не видит признаков подготовки Россией применения ЯО

Анатолий Арни
42 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 марта.

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На 396-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 26 марта (время московское).

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Министерство обороны США отреагировало на слова президента России Владимира Путина о намерении РФ разместить свое ядерное оружие на территории Беларуси. "Мы видели сообщения о заявлении России и продолжим наблюдать за этой ситуацией", - приводит агентство Reuters выдержку из заявления ведомства. В то же время Вашингтон не видит причин изменять собственную позицию по вопросу ядерного оружия, а также не видит признаки того, что Москва готовится применить этот тип оружия массового поражения.

Украина направит на закупку беспилотников для ВСУ полмиллиарда евро

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Украина направит на приобретение беспилотных летательных аппаратов для армии как минимум 20 млрд гривен (около полумиллиарда евро) в текущем году. Такие данные президент страны Владимир Зеленский привел в ежедневном видеообращении. "И это не предел", - подчеркнул он. Украинское правительство 24 марта приняло постановление о поддержке массового производства беспилотников в стране.

Хроника событий 25 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 марта 00.00 - 13.59 >>>

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