Минобороны: Сбиты беспилотники над тремя областями РФ

По данным Минобороны РФ, в ночь на 12 августа уничтожены 18 БПЛА самолетного типа над Курской, Белгородской и Воронежской областями.

В ночь на понедельник, 12 августа, были сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над тремя областями России. Об этом сообщили в Telegram Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: одиннадцать - над Курской, пять - над Белгородской и два - над Воронежской областями", - заявили в российском оборонном ведомстве. Оперативно проверить информацию на момент публикации материала не представляется возможным.

Губернатор: Уничтожены три ракеты над Курской областью

По данным временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, в небе над регионом уничтожены три ракеты. По словам Смирнова, военные сообщили об опасности атаки БПЛА, позднее объявили отбой.

Сбиты беспилотники над Воронежской областью

По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, "за ночь дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников". Пострадавших и повреждений нет, объявлен отбой, добавил Гусев в Telegram.

Объявлена эвакуация жителей одного из районов Белгородской области

В Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, "еще два населенных пункта подверглись атакам" вооруженных сил Украины. Так, в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в результате детонации двух дронов-камикадзе нанесен ущерб частному дому, поврежден легковой автомобиль, сообщил Гладков. По его словам, в округе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остается ряд населенных пунктов.

Село Вязовое Краснояружского района дважды подверглось минометным обстрелам, уточнил губернатор, добавив, что "посечена кровля нежилого дома" и "повреждена линия электропередачи", электроэнергия подается по резервным линиям.

Тем временем власти начали перемещение "в более безопасные места" жителей Краснояружского района, указал Гладков. По его словам, на границе района наблюдается "активность врага".

Боевые действия в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. Активные бои идут в Кореневском и Суджанском районах. В Белгородской, Брянской и Курской областях 10 августа был введен режим контртеррористической операции.

МЧС России сообщило 10 августа, что из Курской области были эвакуированы более 76 тысяч человек. За следующие сутки из приграничных районов области самостоятельно и "организованными колоннами" эвакуировались еще более 8 тысяч человек, рассказали в МЧС 11 августа.

Как рассказал агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" фронт для российских сил и "дестабилизировать" РФ.