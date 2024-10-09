Минобороны РФ: Над регионами России сбиты 47 беспилотников

Больше всего дронов - 24 - было сбито над Брянской областью. В Карачевском районе в результате атаки дронов, судя по всему, взорвался склад с боеприпасами.

В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами в общей сложности 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявило утром в среду, 9 октября, министерство обороны России. По его данным, 24 дрона были уничтожены над Брянской областью. Ранее губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале писал, что над областью были сбиты 12 украинских . беспилотников. Какие именно районы подверглись атаке БПЛА, он не уточнил. "Экстренные и оперативные службы работают на местах", - написал Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Между тем Telegram-канал "Приграничье Брянск" опубликовал видео из Карачевского района, на котором слышны звуки взрывов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что на этом видео запечатлены последствия ударов украинских дронов по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны (ГРАУ). На этом складе, по словам Коваленко, хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, а также управляемые авиабомбы. Частично они хранились под открытым небом, что странно, так как это ближайший к линии фронта склад - всего 114 км от границы, подчеркнул глава ЦПД.

Главное управление МЧС России по Брянской области сообщило, что за минувшие сутки "зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области".

Губернатор: В Ростовской области сбиты 10 беспилотников

Об отражении "массированной воздушной атаки" сообщил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, сбито десять беспилотников, один из них - близ Новошахтинска, остальные - на юго-западе региона.

Из-за падения обломков в Кагальницком районе вспыхнул ландшафтный пожар, его быстро потушили, рассказал Голубев. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В краснодарском селе зафиксировано падение обломков дрона

Атаке беспилотников ночью подвергся и Щербиновский район Краснодарского края. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в селе Шабельское из-за падения обломков украинского БПЛА выбило стекла частного дома, также была повреждена газовая труба. В результате атаки никто не пострадал, газ был перекрыт.

Между тем на территории Белгородской области была объявлена угроза ракетного удара, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, который призвал жителей спуститься в укрытия.