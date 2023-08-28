Министру образования ФРГ присудили обидный титул

Кто как не министр образования должен лучше всех обращаться с языком! А вот и неправда, считают в Объединении немецкого языка. Оно назвало немецкую чиновницу "фальшиволингвисткой года".

Как сообщили в воскресенье, 27 августа, немецкие информационные агентства, Объединение немецкого языка (Verein Deutsche Sprache) опубликовало список лингвистических грешников 2023 года и назвало министра образования и научных исследований ФРГ Беттину Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) "фальшиволингвисткой года". По-немецки этот обидный титул звучит так: Sprachpanscherin.

За что министра "наградили"?

Всему виной намерения немецкой чиновницы. Дело в том, что министр образования и научных исследований хочет сделать английский административным языком в Германии. Политик от Свободной демократической партии (FDP) заслужила такой титул, потому что хочет, чтобы на английском говорили, переписывались и вели документацию в государственных органах, пояснил председатель Объединения немецкого языка Вальтер Кремер (Walter Krämer). По его мнению, такие действия чиновницы обесценивают немецкий язык.

Немецкий министр объясняет свои намерения тем, что хочет облегчить условия для иностранных специалистов, в которых так нуждается немецкая экономика. Представители же Объединения немецкого языка уверены, что такие меры как раз наоборот не способствуют интеграции, а являются сигналом, что немецкий вообще можно не учить.

"Досталось" от Объединения немецкого языка не только Штрак-Ватцингер. Лингвисты назвали имена нескольких публичных персон, которые в 2023 году особенно рьяно препятствовали сохранению языковых традиций в Германии. Свою порцию критики получила чиновница по вопросам культуры из Нижней Саксонии - Юлия Вилли Хамбург (Julia Willie Hamburg) из партии "Зеленых". Она выступает за то, чтобы преподаватели школ придерживались гендерного равенства в немецком языке. В Объединении немецкого языка считают, что школьникам пытаются навязать форму языка, которую большинство населения страны не принимает. Сторонники языкового пуризма раскритиковали также музейного работника - Мартина Эберле (Martin Eberle) - за использование англицизмов. Кроме того, отмечены агентство по подбору персонала из Кельна и сеть McDonald's, которая охотно смешивает английский и немецкий в своих рекламных кампаниях.

Англицизмы в немецком

Самый распространенный в Германии англицизм - "окей". Иностранные слова (чаще всего, конечно, из английского языка) каждый год проникают в немецкую лексику. С 2010 года в стране даже ежегодно выбирается "англицизм года", благодаря одноименной инициативе. Правда, англицизмы нередко становятся еще и "антисловом года". Далеко не все в Германии приветствуют заимствование иностранных слов. Ярым противникам такого тренда как раз и выступает Объединение немецкого языка (Verein Deutsche Sprache). Его сторонники считаются последователями языкового пуризма. Титул "фальсификатора языка" (или "фальшиволингвиста") присуждается с 1997 года - как частным лицам, так и учреждениям.

Смотрите также: