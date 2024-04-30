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Минфин США временно разрешил операции с банками РФ

Анастасия Аринушкина
30 апреля 2024 г.

Запрет на операции с российскими банками, связанные с расчетами по энергетике, снят до 1 ноября 2024 года.

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Министерство финансов США
Министерство финансов СШАФото: picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher

Минфин США временно разрешил производить расчеты в сфере энергетики с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк. Согласно лицензии, выданной американским министерством, запрет на операции снят до 1 ноября 2024 года с возможностью продления, пишет в понедельник, 29 апреля, газета "Коммерсант".

В Минфине США пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться трансакции, имеющие отношение к добыче, производству, переработке, сжижению, транспортировке или покупке нефти, СПГ, древесины, угля и урана. Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставками или обменом энергией любыми способами.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Вашингтон неоднократно вводил санкции против российских банков. Также вводились ограничительные меры в отношении финансовых институтов, если те проводят сделки в интересах оборонно-промышленного комплекса России. Так, в конце апреля стало известно, что США разрабатывают санкции, которые могли бы отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, чтобы ограничить поддержку Пекином российского военного производства.

 

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