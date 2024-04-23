США готовят санкции против банков КНР за поддержку РФ

Вашингтон обвиняет Пекин в экспорте критически важных компонентов для вооружений в Россию и ищет способ ограничить эти поставки.

США разрабатывают санкции, которые могли бы отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, чтобы ограничить поддержку Пекином российского военного производства. Об этом сообщила в понедельник, 22 апреля, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Официальные лица США утверждают, что введение санкций против китайских банков рассматривается на тот случай, если дипломатические попытки не смогут убедить Китая ограничить экспорт товаров двойного и военного назначения в Россию. Лишение банков КНР доступа к доллару названо в качестве крайней меры, поскольку подобные санкции зачастую приводят к банкротству кредитных организаций, отмечает WSJ. Эта мера будет представлять собой особый риск для Китая на фоне замедленного восстановления экономики и растущего долга, продолжает издание.

Несколько банков в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Турции в марте ужесточили требования к соблюдению санкций, что привело к задержкам или отказам в денежных переводах в Москву, сообщало агентство Reuters . Это показывает, что ограничения США могут иметь сильный побочный эффект, подчеркивает агентство.

Обвинения США в адрес Китая

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, который на этой неделе прибудет с трехдневным визитом в Китай, обвинил Пекин в поддержке российской оборонной промышленности. По словам Блинкена, КНР внесла существенный вклад в поддержку Кремля, поставляя критически важные компоненты для вооружений.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает "решительно против" выдвинутых США "беспочвенных обвинений" в отношении нормальных торговых отношений с Россией. "Мы решительно выступаем против лицемерной практики, когда американская сторона сама подливает масла в огонь, но обвиняет китайскую сторону. Право Китая на нормальный экономический и торговый обмен с другими странами, включая Россию, неприкосновенно", - заявил дипломат.