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Сожжения Корана: Саудовская Аравия выразила Дании протест

Даниил Сотников
46 мин. назад

В столице Дании прошло несколько акций с сожжением Корана, что вызывает протесты в арабских странах. Эр-Рияд заявил об оскорблении религиозных учений и нарушении международных норм.

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Мужчина держин Коран на акции в Ливане
КоранФото: Bilal Hussein/AP/picture alliance

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало временного поверенного в делах Дании, чтобы вручить ноту протеста в связи с повторяющимися акциями сожжения Корана в Копенгагене, сообщает агентство Reuters в пятницу, 28 июля. Эр-Рияд призывает власти Дании "прекратить любые возмутительные действия, которые оскорбляют религиозные учения, нарушают законы и международные нормы", подчеркивается в заявлении МИД страны.

Несколькими днями ранее группа активистов из ультраправой антиисламской группировки Danske Patrioter "Датские патриоты" подожгла экземпляры священной книги мусульман перед посольствами Ирака, Египта и Турции в Копенгагене.

Правительство Дании осуждает акции с сожжением Корана

Такая же акция в Дании прошла у посольства Ирака 21 июля. В правительстве Дании заявили, что королевство осуждает акции. "Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других. Это провокационный акт, который ранит многих людей и создает барьер между различными религиями и культурами", - заявили власти.

Акции с сожжением Корана в Дании вызывали протесты в арабском мире. После одной из них сотни демонстрантов вышли на улицы Багдада и собрались у посольства Дании в иракской столице. Силовики разогнали собравшихся из водометов.

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