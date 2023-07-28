Сожжения Корана: Саудовская Аравия выразила Дании протест

В столице Дании прошло несколько акций с сожжением Корана, что вызывает протесты в арабских странах. Эр-Рияд заявил об оскорблении религиозных учений и нарушении международных норм.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало временного поверенного в делах Дании, чтобы вручить ноту протеста в связи с повторяющимися акциями сожжения Корана в Копенгагене, сообщает агентство Reuters в пятницу, 28 июля. Эр-Рияд призывает власти Дании "прекратить любые возмутительные действия, которые оскорбляют религиозные учения, нарушают законы и международные нормы", подчеркивается в заявлении МИД страны.

Несколькими днями ранее группа активистов из ультраправой антиисламской группировки Danske Patrioter "Датские патриоты" подожгла экземпляры священной книги мусульман перед посольствами Ирака, Египта и Турции в Копенгагене.

Правительство Дании осуждает акции с сожжением Корана

Такая же акция в Дании прошла у посольства Ирака 21 июля. В правительстве Дании заявили, что королевство осуждает акции. "Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других. Это провокационный акт, который ранит многих людей и создает барьер между различными религиями и культурами", - заявили власти.

Акции с сожжением Корана в Дании вызывали протесты в арабском мире. После одной из них сотни демонстрантов вышли на улицы Багдада и собрались у посольства Дании в иракской столице. Силовики разогнали собравшихся из водометов.

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