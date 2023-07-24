В Дании вновь сожгли Коран у посольства Ирака

Датская ультраправая антиисламская экстремистская группировка Danske Patrioter второй раз провела акцию с сожжением священной книги мусульман.

Датская ультраправая антиисламская экстремистская группировка Danske Patrioter "Датские патриоты" в понедельник, 24 июля, провела акцию с сожжением Корана перед посольством Ирака в Копенгагене. Один из участников акции, как сообщает Reuters, растоптал Коран и поджег его на подносе из фольги рядом с иракским флагом, лежащим на земле. Датская полиция в ответ на запрос агентства dpa официально не смогла подтвердить, действительно ли сожженная книга являлась Кораном.

Это уже второе сожжение Корана, осуществленное за последние дни правыми радикалами в датской столице. 21 июля полиция Копенгагена сообщила, что в ходе акции у посольства Ирака была сожжена "книга", не уточнив, что речь шла именно о Коране. Организаторами акции, также были "Датские патриоты". Они выложили ее трансляцию в социальные сети.

Позже в МИД Дании признали, что речь шла именно о сожжении священной книги мусульман и заявили, что королевство осуждает акцию.

28 июня акция с сожжением священной книги мусульман прошла с разрешения полиции в центре Стокгольма.

Протесты в исламских странах

Акции с сожжением Корана вызвали массовые протесты в исламских странах. В понедельник в столице Йемене Сане тысячи людей вышли на демонстрацию протеста.

После сожжения Корана в Стокгольме протестующие напали на шведское посольство в Багдаде и подожгли его, после первой акции в Копенгагене - на датские учреждения по помощи беженцам в провинции Басра.

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) на фоне протестов из-за соображений безопасности отменил в последний момент поездку в Ирак.

Жесткая реакция МИД Ирака и Ирана

Министерство иностранных дел Ирака самым решительным образом осудило повторное сожжение Корана в Копенгагене и указало, что подобные акции способствуют распространению экстремизма и ненависти. Оно призвало чиновников стран Евросоюза подумать, что они понимают под свободой мнений и правом на протест.

"Ни одна страна не должна использовать свои законы для оправдания оскорбления святынь и священного Корана", - заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Канани Чафи. Он также предложил исламским странам потребовать выдать тех, кто осквернил священную книгу мусульман, для судебного разбирательства.

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