МИД РФ запрещает вещание DW в России и закрывает корпункт в Москве. DW Новости (03.02.2022)

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Власти России объявили о намерении прекратить спутниковое и иное вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle на территории РФ, а также о закрытии корпункта DW в Москве. Как сообщил 3 февраля на своем сайте МИД РФ, также будет рассмотрен вопрос о признании DW иностранным СМИ, выполняющим функции "иностранного агента". Подробности - в выпуске "DW Новостей", которые продолжат выходить в интернете.