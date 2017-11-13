 МИД РФ запрещает вещание DW в России и закрывает корпункт в Москве. DW Новости (03.02.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 03.02.2022

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МИД РФ запрещает вещание DW в России и закрывает корпункт в Москве. DW Новости (03.02.2022)

Власти России объявили о намерении прекратить спутниковое и иное вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle на территории РФ, а также о закрытии корпункта DW в Москве. Как сообщил 3 февраля на своем сайте МИД РФ, также будет рассмотрен вопрос о признании DW иностранным СМИ, выполняющим функции "иностранного агента". Подробности - в выпуске "DW Новостей", которые продолжат выходить в интернете.

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