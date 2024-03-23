МИД Германии "настоятельно не рекомендует" поездки в Россию

После теракта в Подмосковье федеральное министерство иностранных дел обновило рекомендации по теме безопасности нахождения в России. В МИД призвали избегать "района вокруг места нападения".

В связи с террористическим актом, произошедшим накануне в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, министерство иностранных дел Германии обновило свои рекомендации по путешествиям в Россию и безопасности пребывания в стране в целом. В субботу, 23 марта, на своем сайте МИД ФРГ призвал избегать "района вокруг места нападения и следовать указаниям сил безопасности". Поездки в Россию при этом "настоятельно не рекомендуются".

Министерство также отметило, что в Москве и Санкт-Петербурге в настоящий момент действует наивысший уровень террористической опасности, в связи с чем ожидается значительное усиление мер по обеспечению безопасности в аэропортах, на вокзалах, в метро и в общественных местах в целом.

Поездки в РФ уже были "настоятельно не рекомендованы" и ранее в связи с агрессивной войной России против Украины. В частности, МИД высказывал предупреждения о недопустимости поездок в области и районы, граничащие с Украиной. Кроме того, федеральное министерство обосновало это риском произвольных арестов в России - например, за высказывания, критикующие российское правительство.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта группа вооруженных лиц открыла огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске незадолго до начала концерта группы "Пикник". В здании бизнес-центра "Крокус Сити", где находится концертный зал, вспыхнул пожар. Власти России квалифицировали нападение как террористический акт. По официальным данным, в результате атаки не менее 115 человек погибли и более 110 пострадали.

Председатель комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) предостерег от связывания с терактом Украины, более двух лет отражающей вторжение российских войск. "По мнению экспертов, письменное признание ИГ (террористическая группировка "Исламское государство". - Ред.) является подлинным, и все указывает на исламистских террористов", - заявил политик изданиям медиагруппы Funke.

В США придерживаются того же мнения. Так, по сведениям американской газеты The New York Times, речь идет о действующем в Афганистане отделении ИГ - "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К). The New York Times также утверждает, что американские чиновники подтвердили подлинность заявления группировки ИГ.

Как заявил собеседник телеканала CBS News, Соединенные Штаты в соответствии с требованием разведывательного сообщества предоставили России разведданные о вероятном нападении.

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