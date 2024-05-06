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МИД Чехии вызвал посла РФ в связи с кибератаками

Ольга Лебедева
6 мая 2024 г.

Чехия призвала Россию воздержаться от действий, противоречащих стандартам ООН и ее собственным обязательствам, заявил глава МИД Ян Липавский. Ранее Германия отозвала своего посла из РФ.

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Посол РФ в Праге Александр Змеевский прибыл в МИД Чехии
Посол РФ в Праге прибыл в МИД Чехии (фото из архива)Фото: Michal Kamaryt/dpa/picture alliance

Министерство иностранных дел Чехии вызвало российского посла Александра Змеевского в связи с неоднократными кибератаками, в которых обвиняется связанная с российской военной разведкой хакерская группировка. "Я принял решение вызвать посла России из-за кибератак на чешские учреждения и критическую инфраструктуру", - написал в соцсети X глава чешского ведомства Ян Липавский в понедельник, 6 мая.

По его словам, Прага призвала РФ "воздержаться от такого поведения, противоречащего стандартам ООН и ее собственным обязательствам". 

Ранее в тот же день МИД Германии из-за кибератак отозвал своего посла в России Александера Ламбсдорффа (Alexander Graf Lambsdorff). Решение принято в связи с обвинениями в совершении кибератак, в том числе, на одну из правящих партий ФРГ - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), а также немецкие компании. Глава немецкого диппредставительства в Москве вызван в Берлин для консультаций сроком на одну неделю, сообщила представитель внешнеполитического ведомства ФРГ. "Федеральное правительство относится к данному событию очень серьезно и считает его действиями, направленными против нашей либеральной демократии и составляющих ее институтов", - указала она.

Новый скандал вокруг российских кибератак

МИД Чехии 3 мая выступил с заявлением, что ряд политических структур страны с 2023 года также подвергались атакам российских хакеров. Как подчеркнуло внешнеполитическое ведомство, злоумышленники из группировки APT28, также известной как Fancy Bear, воспользовались уязвимым местом в почтовой программе Outlook компании Microsoft. Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) указала, что власти ФРГ определили источник атаки 2023 года на почтовый сервер СДПГ. По ее словам, за взломом стоит хакерская группировка APT28, которую считают связанной с российской военной разведкой.

НАТО и Евросоюз выразили солидарность с Германией и Чехией в свете появления новых данных о кибератаках, направленных против этих стран. "Союзники признают, что Германия и Чехия возложили ответственность за вредоносную кибердеятельность в своих странах на носителя угрозы - группировку APT28, спонсируемую РФ, в частности, Главным управлением Генштаба ВС России. Союзники также с обеспокоенностью отмечают, что тот же носитель угрозы атаковал и другие национальные государственные структуры, операторов критической инфраструктуры и другие организации на территории всего Североатлантического альянса, в том числе в Литве, Польше, Словакии и Швеции", - заявили в НАТО.

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