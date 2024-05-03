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ЕС и НАТО осудили атаки хакеров на Германию и Чехию

Александра Иванова
3 мая 2024 г.

ЕС готов прибегнуть ко всем имеющимся средствам, отвечая на кибертатаки, подчеркнули в Брюсселе. ФРГ и Чехия объявили, что подвергались взломам хакеров из группировки APT28.

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Силуэт человека перед российским флагом
Фото: Klaus Ohlenschläger/picture alliance

Евросоюз осудил "злонамеренную киберкампанию" против Германии и Чешской Республики, к которой, по данным властей этих стран, причастны российские хакеры. В заявлении, сданном  в пятницу, 3 мая, Брюссель предупредил, что ЕС будет использовать "весь спектр" имеющихся у него средств для ответа на подобные атаки.

Ранее в тот же день, 3 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), находясь с визитом в Австралии, заявила, что власти ФРГ определили источник хакерской атаки 2023 года на почтовый сервер правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По словам главы МИД ФРГ, за взломом ряда почтовых аккаунтов руководства партии стоит хакерская группировка APT28, которую считают связанной с российской военной разведкой.

При этом Бербок пообещала, что это нападение не останется без последствий. Позже МИД ФРГ объявил, что поверенный в делах посольства РФ в Берлине был вызван в МИД в связи с хакерским скандалом.

Со своей стороны министерство иностранных дел Чехии выступило с заявлением, что ряд политических структур страны с 2023 года также подвергались атакам российских хакеров. Как подчеркнуло внешнеполитическое ведомство, злоумышленники из группировки APT28 воспользовались уязвимым местом в почтовой программе Outlook компании Microsoft.

Реакция НАТО на сообщения о кибератаках из РФ против ФРГ и Чехии

НАТО также выразила солидарность Германии и Чехии в свете появления новых данных о кибератаках, направленных против этих стран.

"Союзники признают, что Германия и Чехия возложили ответственность за вредоносную кибердеятельность в своих странах на носителя угрозы - группировку APT28, спонсируемую Российской Федерацией, в частности Главным управлением Генштаба ВС России. Союзники также с обеспокоенностью отмечают, что тот же носитель угрозы атаковал и другие национальные государственные структуры, операторов критической инфраструктуры и другие организации на территории всего Североатлантического альянса, в том числе в Литве, Польше, Словакии и Швеции", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте НАТО 3 мая.

"Мы решительно осуждаем злонамеренную кибердеятельность, направленную на подрыв наших демократических институтов, национальной безопасности и свободного общества",  - подчеркнули в НАТО.

 

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