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Fancy Bears

Хакерской группе Fancy Bears приписывают взлом электронных систем Всемирного антидопингового агентства и Демократической партии США. Предположительно хакеры работают на российские спецслужбы.

Группа хакеров Fancy Bears Hack Team взломала базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Киберпреступники опубликовали медицинские данные спортсменов о приеме запрещенных медикаментов. Fancy Bears атаковали и сайт Национального комитета Демократической партии США, после чего разместили на портале Wikileaks почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Предполагается, что кибервзломщики действуют по указаниям российских спецслужб, однако Россия отрицает свою причастность к кибератакам.

Cyberattacks research. Undated file photo of a laptop screen showing a computer virus warning. Chief executives should be held personally responsible for cyberattacks, with many users believing they should also be compensated for such breaches, new research suggests. Issue date: Monday June 8, 2020. A survey by data protection firm Veritas Technologies found that more than a third (35%) of UK consumers would see a business leader as personally responsible if a cyber breach of that business occurs. See PA story TECHNOLOGY Ransomware. Photo credit should read: Peter Byrne/PA Wire URN:54058693 |

Microsoft: Российские хакеры снова вмешиваются в американские выборы 11.09.2020

Хакеры из РФ атаковали более 200 организаций, имеющих отношение к выборам президента США, заявили в компании Microsoft. В кибератаках участвуют также хакеры из Китая и Ирана.
ARCHIV - 16.03.2020, USA, Seattle: Eine Versuchsperson erhält im «Kaiser Permanente Washington Health Research Institute» eine Spritze mit einem potenziellen Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna gegen Covid-19. Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der Firma Moderna zeigt einer Studie zufolge nach ersten Tests ermutigende Ergebnisse. Foto: Ted S. Warren/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Охотники за вакциной от COVID-19: в чем подозревают хакеров из России 17.07.2020

Спецслужбы Великобритании, США и Канады обвинили российских хакеров в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19. Что известно на данный момент? DW собрала факты.
Junger Mann schaut an einem Computer die Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel CDUzur Corona Krise *** Young man watches on a computer the TV speech of Chancellor Angela Merkel CDU on the Corona crisis

Российские хакеры похитили электронную переписку Ангелы Меркель 08.05.2020

Во время атаки на бундестаг в 2015 году взломщикам удалось получить доступ к двум электронным почтовым ящикам в депутатском бюро Ангелы Меркель и скачать переписку за 2012-2015 годы.
3141454 06/28/2017 IT systems in several countries have undergone a global ransomware attack. Alexey Malgavko/Sputnik Foto: Alexey Malgavko/Sputnik/dpa |

В Германии выдан ордер на арест российского хакера 05.05.2020

29-летнего Дмитрия Бадина обвиняют в участии в хакерской атаке на внутренние сети бундестага в 2015 году. Его также разыскивает ФБР как участника группировки Fancy Bear, подозреваемой во вмешательстве в выборы в США.

Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Microsoft выявила новые кибератаки предполагаемых хакеров из России 28.10.2019

За хакерскими атаками на антидопинговые организации стоит группировка Strontium, которую ранее связывали с Генштабом вооруженных сил РФ, утверждают специалисты Microsoft.
Arbeiten am Kopiergerät © Smileus #44067432 - Fotolia.com

Предполагаемые российские хакеры атакуют через принтеры 06.08.2019

Стандартные пароли в принтерах или отсутствие последнего обновления может стать лазейкой, через которую российские хакеры совершают кибератаки. Об этом предупредила корпорация Microsoft.
Gesichtsloser Mann in Kapuzenjacke und Computer-Binärcode PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xJohnxHolcroftx

Самые громкие кибератаки с российским следом и не только (фотогалерея) 04.01.2019

В начале 2019 года в Германии стало известно о масштабной утечке личных данных немецких политиков. Сообщения о взломах и хакерских атаках появляются регулярно. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях.
Patriarch Bartholomew I, archbishop of Constantinople and Ecumenical Patriarch attends a meeting at the presidental palace in Budapest on Marc 03, 2014 during talks with Hungarian President. Bartholomaios I arrived yesterday for his two-day official visit to Hungary to sign an agreement of rights for the Greek Catholic Church in Hungary by the local government. AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo credit should read ATTILA KISBENEDEK/AFP/Getty Images)

Российские хакеры пытались взломать почту Вселенского патриархата 27.08.2018

Хакеры Fancy Bear хотели получить доступ к переписке трех помощников Варфоломея I, пишет AP. У самого главы Константинопольской церкви электронной почты нет.
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Что известно о новой попытке вмешательства хакеров РФ в выборы в США 21.08.2018

Microsoft вновь обвинила хакеров из РФ во вмешательстве в предстоящие выборы. Однако говорить о причастности российского правительства преждевременно, считают опрошенные DW эксперты.
Symbolfoto zum Thema Internetkriminalitaet. Eine Person posiert mit einem Laptop auf dem ein Binaercode angezeigt wird, vor Servern in einem Rechernzentrum. Berlin, 12.01.2018. Berlin Deutschland *** Symbol photo on Internet crime a person posing with a laptop displays a binary code from servers in a Rechernzentrum Berlin 12 01 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

Microsoft пресекла попытки хакеров из РФ создать фейковые сайты в США 21.08.2018

Хакеры, связанные с российским правительством, создали шесть фейковых сайтов, якобы принадлежащих Сенату США и двум политическим институтам, сообщила американская компания.
ARCHIV 2015++++++++++ - Capture d ecran - Piratage de la chaine TV5 Monde NEWS : Piratage de la chaine TV5 Monde - 09/04/2015 Panoramic/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL Paris Hackerangriff auf TV5Monde durch Cybercaliphate - facebook-Seite (c) Imago/PanoramiC

AP: Российские хакеры угрожали женам военных США от имени "Киберхалифата" 08.05.2018

В 2015 году пять жен американских военных получили сообщения с угрозами от "Исламского государства". Информагенство AP узнало, что за этим, вероятно, стояли хакеры Fancy Bear.
Symbolfoto zum Thema Internetkriminalitaet. Eine Person posiert mit einem Laptop auf dem ein Binaercode angezeigt wird, vor Servern in einem Rechernzentrum. Berlin, 12.01.2018. Berlin Deutschland *** Symbol photo on Internet crime a person posing with a laptop displays a binary code from servers in a Rechernzentrum Berlin 12 01 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

Австралия сообщила о 400 атакованных российскими хакерами компаниях 17.04.2018

Данные компании стали жертвами атак в 2017 году, сообщила министр обороны Австралии Мариз Рейн. Признаков похищения каких-либо данных не обнаружено.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann steht am 01.07.2013 in Hannover neben einem Serverschrank mit Netzwerkkabeln. (zu dpa Niedersachsen fürchtet sich vor Hacker-Angriffen vom 07.08.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Попытка хакеров взломать правительственную сеть ФРГ провалилась 18.03.2018

Хотя хакерам удалось установить шпионские программы на компьютеры МИДа ФРГ, они не смогли получить доступ к документам правительственной сети. За атакой предположительно стоят хакеры из РФ.

Взлом правительственных сетей Германии: почему под подозрение попали российские хакеры? (01.03.2018) 01.03.2018

Хакеры взломали не только Минобороны и МИД ФРГ, но и ведомство федерального канцлера, считают эксперты. Нападавшие связаны с российским правительством, заявил источник в спецслужбах.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Passwort wird am 25.08.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf einem Laptop über eine Tastatur eingegeben. Niedersächsische Unternehmen stehen zunehmend im Visier von weltweit vernetzten Betrügern. Das Landeskriminalamt (LKA) stellte 2016 etwa 50 Fälle der sogenannten Chef-Masche fest. (zu dpa Betrüger mit Chef-Masche in Niedersachsen auf Beutezug vom 09.03.2017) Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Политик заявил о продолжении атаки хакеров на сеть правительства ФРГ 01.03.2018

За атакой предположительно стоят хакеры из РФ. Члены комиссии бундестага по контролю за деятельностью спецслужб возмущены тем, что не были проинформированы о взломе сети заранее.

ILLUSTRATION - Ein Mann tippt am 01.11.2016 in Rottweil (Baden-Württemberg) auf einer beleuchteten Laptop-Tastatur. (zu dpa Niedersachsen fürchtet sich vor Hacker-Angriffen vom 07.08.2017) Foto: Silas Stein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Российских хакеров подозревают во взломе сети правительства ФРГ 28.02.2018

В Германии хакерскую атаку обнаружили в декабре прошлого года. Эксперты не исключают, что она длилась в течение всего прошлого года.
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