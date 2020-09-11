Хакерской группе Fancy Bears приписывают взлом электронных систем Всемирного антидопингового агентства и Демократической партии США. Предположительно хакеры работают на российские спецслужбы.

Группа хакеров Fancy Bears Hack Team взломала базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Киберпреступники опубликовали медицинские данные спортсменов о приеме запрещенных медикаментов. Fancy Bears атаковали и сайт Национального комитета Демократической партии США, после чего разместили на портале Wikileaks почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Предполагается, что кибервзломщики действуют по указаниям российских спецслужб, однако Россия отрицает свою причастность к кибератакам.