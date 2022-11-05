Кличко: Киев готовится к возможному блэкауту

На 256-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 6 ноября (время московское).

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Мэр Киева Виталий Кличко не исключает полного отключения электричества в украинской столице в результате действий российских военных. "Мы делаем все, чтобы этого не случилось. Но давайте будем откровенны: наши враги делают все, чтобы город был без тепла, без электричества и водоснабжения, и вообще, чтобы мы все умерли", - сказал Кличко во время национального телемарафона.

По его словам, власти Киева просчитывают сейчас разные сценарии. В столице Украины сделан запас дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды. Кроме того, в власти готовят пункты обогрева, которых по городу будет как минимум 1000. Они должны работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.

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МИД Румынии выступил с заявлением, в котором отверг утверждения президента РФ Владимира Путина, которые "ложно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине". Министерство назвало агрессивную войну России серьезным и "грубым нарушением принципов международного права, в том числе суверенитета и территориальной целостности Украины", заявив, что Румыния подтверждает свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. В речи по случаю Дня народного единства Путин заявил, что соседние с Украиной страны, в частности речь шла о Польше и Румынии, якобы хотят "поглотить" ее.

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Анализируя слова командира батальона донецких сепаратистов "Восток" Александра Ходаковского о том, что дружественный огонь со стороны России мог стать причиной до 60% всех российских потерь с середины мая, эксперты Института изучения войны (ISW) делают вывод, что, даже если эти цифры преувеличены, тот факт, что российский военачальник публично рассуждает о разрушительном показателе компетентности России и ее союзников, указывает на глубокие проблемы, с которыми сталкиваются российские силы. Это свидетельствует об отсутствии связи и координации командования и управления между российскими силами, поскольку дружественный огонь, как правило, приводит к ограниченному числу потерь на войне, обычно не приближаясь к 60% от общего числа потерь, отмечают военные аналитики ISW .

WP: Вашингтон в частном порядке просил Киев выказать готовность к переговорам

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Администрация США неофициально призывала украинское руководство продемонстрировать готовность к мирным переговорам с Россией, отойти от публичного отказа от них, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По сведениям газеты, призывы американских чиновников направлены не на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров, а скорее на расчет обеспечить Киеву поддержку со стороны стран, граждане которых опасаются, что война затянется на долгие годы. "Усталость от Украины - реальная вещь для некоторых наших партнеров", - цитирует издание слова американского чиновника, знакомого с ситуацией.

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За минувшие сутки на южном направлении украинские военные уничтожили два российских танка, две крупнокалиберные гаубицы, три единицы автобронетехники, повреждена одна пушка-гаубица и две автомашины, убиты 57 российских военных, сообщило Оперативное командование "Юг". По его данным, в течение дня зафиксирована активизация беспилотной разведки; российская сторона выпустила более 40 дронов-шпионов. В ОК "Юг" указали, что по недавно освобожденным населенным пунктам Бериславского района Херсонской области трижды нанесли удары дроны-камикадзе типа "Ланцет", дважды неприятель атаковал беспилотниками, снаряженными ВОГами (выстрел осколочный гранатометный), и трижды - штурмовой и армейской авиацией.

Командование информирует, что штурмовая и армейская авиация ВСУ нанесла удары по опорному пункту и району сосредоточения сил и средств российских войск в Баштанском и Бериславском районах. Украинские бомбардировщики и истребители ударили по скоплению вражеской техники в районе Снигиревки и системам ПВО в Херсонском районе.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 140 огневых задач, в том числе в районе сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденске Херсонской области, говорится в сводке Оперативного командования "Юг ".

++03.15++

Ночью ракетному удару подверглось Запорожье, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух . По словам секретарь Запорожского горсовета Анатолия Куртева , в обстрелянном квартале возник пожар, информация о пострадавших и масштабы повреждений уточняются.

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Российские войска в течение минувших суток обстреляли пять пограничных общин Сумской области: Эсманьскую, Краснопольскую, Миропольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. В Миропольской было дважды за день обстреляно одно и то же село, там вспыхнул пожар, повреждены дома, но обошлось без пострадавших людей.

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Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление главы фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich) о том, что украинское правительство внесло его в список "террористов". "Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о том, что его якобы преследуют украинские власти, не соответствуют действительности", - сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

МАГАТЭ: Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

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Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было восстановлено через два дня после того, как она была отключена от электросети из-за обстрелов, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, обе внешние линии электропередачи ЗАЭС были отремонтированы и 4 ноября днем началось повторное подключение. Гросси вновь призвал к созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции, чтобы предотвратить возможность ядерной аварии. "Мы не можем позволить себе больше терять время. Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно", - заявил он.

Хроника событий 5 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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