Мятеж архиепископа: что Баграт Галстанян изменил в Армении

"Мы живем в катастрофе", - так охарактеризовал нынешнюю политическую жизнь Армении лидер весеннего протестного движения в стране архиепископ Баграт Галстанян, выступая 19 июня перед журналистами. Впервые в истории армянской политики во главе протестов оказался высокопоставленный представитель церкви. С начала протестов в апреле его уже успели объявить кандидатом в премьеры от оппозиции, а возглавляемое им движение стало главным "генератором" медийной повестки страны.

Политический восход архиепископа Галстаняна

Широкую узнаваемость архиепископ Баграт Галстанян получил после его активного вовлечения в протестные акции против делимитации и демаркации границы Армении с Азербайджаном в апреле 2024 года, приведшей к передаче под контроль азербайджанской стороны четырех сел, ранее контролируемых армянскими силами. Эти села находится в Тавушском регионе Армении, где Галстанян служил как предводитель епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) и считается довольно популярной фигурой.

Именно он и возглавил движение, возникшее из локальных акций протеста в селах Тавушского региона. Движение получило название "Тавуш во имя Родины" и сразу же вместе с его лидером оказалось в эпицентре внимания провластных СМИ. В них Галстаняну приписывали бизнес-деятельность и обвиняли в кулуарных связях с Россией и с предыдущими армянскими правящими элитами, с которыми действующие власти страны находятся в остром противостоянии. В качестве доказательства указывали на активное участие представителей бывших властей Армении в акциях оппозиционного движения. Дополнительно приводили слова второго президента Армении Роберта Кочаряна, ныне лидера крупнейшего оппозиционного блока "Армения" о необходимости выдвинуть на пост главы страны духовного лидера, "способного консолидировать общество".

Сам Галстанян и его сторонники отрицают эти слухи. Самой уязвимой точкой в этой истории является вопрос гражданства Галстаняна, поскольку помимо армянского паспорта он имеет также канадский. Согласно Конституции Армении, кандидат на пост депутата или премьер-министра должен быть исключительно гражданином Армении на протяжении последних четырех лет и проживать в стране.

Галстанян: сторонник Пашиняна, соперник Пашиняна

Баграт Галстанян за довольно короткое время прошел путь от сторонника нынешнего премьера Армении Никола Пашиняна до его ярого соперника. "В свое время Галстанян даже поддержал Пашиняна, когда тот шествием шел на Ереван (в 2018 году. - Ред.), а также вошел в совет попечителей City of smile (этот фонд оказывает финансовую содействие в лечении детей, больных онкологией. - Ред.), который возглавляла жена Никола Пашиняна Анна Акопян", - отмечает армянский политолог Грант Микаелян в беседе с DW.

Впрочем в окружении архиепископа об этом стараются не вспоминать. "Баграт Галстанян - известная фигура в Армении, и он всегда отличался своими оппозиционными взглядами. Он критиковал политическое руководство как до прихода к власти Никола Пашиняна в 2018 году, так и после, когда считал это нужным. В связи с этим, то, что Галстанян возглавил данное оппозиционное движение, будучи тогда предводителем Тавушской епархии ААЦ, является совершенно логичным", - сказал в беседе с DW соратник Галстаняна Гарник Даниелян, депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения", родом из Тавушского региона.

Обязанности Галстаняна в ААЦ "заморожены", а сан остается

Отношения с властью испортились у архиепископа после поражения Армении во второй карабахской войне 2020 года. Практически сразу после этого он стал активно критиковать политику Пашиняна по карабахскому урегулированию, выступал на антиправительственных митингах оппозиции, постепенно двигаясь в сторону политического лидерства.

С расширением протестного движения весной 2024 года требования Галстаняна к властям тоже ужесточились. На первом и до сих пор самом масштабном митинге в центре армянской столицы 9 мая, который по разным подсчетам собрал 30-32 тысячи человек, Галстанян впервые потребовал отставки нынешнего премьер-министра, предоставив ему час на принятие решения. После того, как стало ясно, что Пашинян не намерен исполнить данное требование, Галстанян пообещал свергнуть его за считанные дни, но данная задача все еще остается нереализованной.

В конце концов Баграт Галстанян был объявлен кандидатом в премьеры от оппозиции, в связи с чем он заблаговременно попросил католикоса всех армян Гарегина II временно "заморозить" свои духовные обязанности. Сейчас хотя Галстанян больше не является предводителем Тавушской епархии ААЦ, за ним сохраняется сан архиепископа.

Акция протеста в Ереване, 9 мая 2024 года Фото: DW

Церковный иерарх на политической сцене Армении

Политолог Грант Микаелян считает появление церковного иерарха на политической сцене в качестве лидера протеста следствием делегитимации политической оппозиции в стране. "Политическая оппозиция не имеет достаточной легитимности, чтобы мобилизовать людей, если даже есть спрос на протест. Вторая причина заключается в том, что за последние годы общество потеряло доверие ко всем авторитетам и осталось очень мало людей, которые имеют достаточно авторитета, чтобы люди за ними пошли. А Баграт Галстанян оказался одним из них", - сказал Микаелян в беседе с DW.

Другой армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян согласен с этим: политическая система в стране настолько делегитимизирована, что если протестное движение возглавит кто-либо из "политической когорты", то число людей на улицах уменьшится, а не увеличится. "Поэтому в новой форме протестов люди ищут лидеров вне политической среды. В этом смысле человек из церкви, особенно с имиджем верующего, некоррумпированного и образованного, кажется более подходящим. Не все церковные иерархи обладают таким имиджем," - отметил Искандарян в интервью DW.

Конфликт власти с церковью в Армении усиливается

Усиление протестного движения в Армении привело к обострению конфликта между нынешней политической элитой и церковью - вплоть до того, что Никол Пашинян назвал церковь "агентом влияния". Ситуация дошла до того, что сотрудники полиции попытались помешать Гарегину II в День Первой Республики 28 мая посетить мемориальный комплекс "Сардарапат", куда также прибыл Пашинян. Этот инцидент, по словам экспертов, свидетельствовал о том, что конфликт между властью и церковью, который фактически продолжается несколько лет, перешел в открытую фазу.

Этого не отрицают сами представители власти, называя духовного лидера Армении реальным руководителем нынешнего протестного движения и обещая применение доступных инструментов политической борьбы. "Когда руководство Армянской Апостольской Церкви берет на себя управление политическими процессами, находящаяся у власти политическая сила и правительство обращаются к данной структуре или организации с соответствующими политическими инструментами", - заявил глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян в парламенте 3 июня.

Протестное движение в Армении идет на спад?

С момента обещания Галстаняна свергнуть Пашиняна "за считанные дни" прошло уже больше двух месяцев, а численность сподвижников оппозиционного движения заметно сократилась. Однако архиепископ не намерен сдаваться. На митинге 17 июня он анонсировал очередной раунд консультаций с политическими силами страны, обещая придать движению новый импульс посредством его реорганизации.

Снижение протестной активности подтверждается и действиями самой оппозиции: митинги теперь проводятся не каждый день, а акции гражданского неповиновения, включающие блокировку улиц в Ереване, так и не достигли такого уровня, чтобы представить серьезную угрозу властям.

Депутат армянского парламента Гарник Даниелян объясняет сокращение масштабов протеста завышенными ожиданиями людей. "Когда движение переместилось в Ереван, ожидания были очень высокими. Многие ожидали, что за один день или за очень короткое время можно будет достичь смены власти. Часть людей устает от длительной борьбы. Помимо этого применяются государственные механизмы давления, чтобы запугать людей, сделать так, чтобы они не участвовали в акциях оппозиции", - пояснил Даниелян.

Политолог Александр Искандарян перечисляет ошибки, которые могли сработать на затухание протеста. "Это калька с применением политических технологий 2018 года - шествия, блокировка улиц, персонификация зла в лице Пашияна и добра в лице Галстаняна. Кроме того, есть базовая проблема того, что идеология этих митингов - чисто негативная. Нет позитивной программы, нет ответа на вопрос, а что будет после смены власти. Иными словами, нынешнее движение решает не вопрос о том, кто должен руководить, а кто не должен руководить", - отмечает Искандарян.

Однако эксперт призывает обратить внимание на то, что даже если данное движение затухнет, оно все же показало, что масштабы протеста в Армении ширятся и спрос на оппозицию усиливается. "Он гораздо шире, чем люди, принимающие участие в акциях оппозиции", - резюмировал эксперт.