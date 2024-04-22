К протестующим в армянском селе Киранц направлен спецназ

Жители Киранца протестуют против договоренностей между Ереваном и Баку о демаркации границы. Они "продолжают оставаться на месте" несмотря на угрозу применения силы со стороны спецназа, сообщают армянские СМИ.

В армянское село Киранц, жители которого блокируют участок Воскепар-Киранц межгосударственной трассы М6 с 19 апреля, направлен отряд спецназа, чтобы разблокировать дорогу. Об этом вечером в воскресенье, 21 апреля, сообщает армянский новостной портал Hraparak со ссылкой на члена фракции "Армения" Национального собрания Гарника Даниеляна. По его словам, жители Киранца, несмотря на угрозу применения силы со стороны спецназа, "продолжают оставаться на месте".

Акция неповиновения жителей Тавушской области

С вечера 19 апреля жители Тавушской области протестуют против договоренностей Армении и Азербайджана о делимитации границы. Новое соглашение между Ереваном и Баку подразумевает передачу азербайджанской стороне четырех сел Тавушской области, которые с 1990-х годов находились под контролем Армении.

Как пишет агентство "Новости-Армения" , участники протеста недовольны договоренностями, поскольку их безопасность находится под угрозой из-за того, что азербайджанские военные посты будут расположены слишком близко к населенным пунктам.

Договоренности Еревана и Баку о демаркации границы

19 апреля МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку предварительно договорились о начале процесса делимитации границы. Страны согласовали границы между четырьмя населенными пунктами Тавушской области по линии, существовавшей на момент распада СССР. Армения и Азербайджан также договорились в ближайшее время отвести от согласованных отрезков войска и разместить там пограничные посты.