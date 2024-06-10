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В Армении десятки тысяч потребовали отставки правительства

Александра Иванова
10 июня 2024 г.

В Ереване протестующие во главе с архиепископом Багратом Галстаняном устроили шествие в направлении здания парламента и правительственных особняков.

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Участники антиправительственного протеста в Ереване несут флаги Армении
Антиправительственный протест в Ереване, 10 июня 2024 года Фото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance

В столице Армении Ереване в воскресенье, 9 июня, состоялся масштабный согласованный антиправительственный митинг. Как пишут газета "Коммерсант" и агентство ТАСС, в нем приняли участие несколько десятков тысяч человек.

По информации армянского онлайн-издания News.am, после завершения митинга на площади Республики участники протеста во главе с архиепископом Армянской апостольской церкви Багратом Галстаняном устроили шествие в направлении здания парламента и правительственных особняков. По данным News.am, среди участников протеста были и депутаты Национального собрания Армении.

Со своей стороны полиция после перепалки с протестующими предупредила, что готова задействовать спецсредства. "Позднее ситуация разрядилась", - указывает ТАСС.

Антиправительственные протесты в Армении

Демонстрации с требованиями отставки правительства под руководством премьер-министра Никола Пашиняна начались в Армении несколько недель назад, после того как Ереван и Баку согласовали делимитацию и демаркацию границы в районе Тавушской области.

По результатам этого соглашения Армения согласилась передать Азербайджану четыре села, которые ранее относились к Азербайджанской ССР, но с 1990-х находились под контролем Армении.

Лидером акций протеста в связи с делимитацией и демаркацией границы стал архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян. Он обратился к главе Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II с прошением отстранить его от служения в связи с намерением участвовать в политической борьбе. После этого оппозиционное движение "Тавуш во имя родины" выдвинуло его кандидатом в премьер-министры страны.

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