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Массированная атака БПЛА на Одессу: есть погибший и раненые

Олег Соколенко
Опубликовано 8 ноября 2024 г.Обновлено 8 ноября 2024 г.

Российская армия нанесла массированный удар дронами по Одесской области. Повреждены частные жилые дома и здание школы, сообщили местные власти.

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Одесские пожарные после удара РФ по городу в марте 2024 года
Одесские пожарные после удара РФ по городу в марте 2024 годаФото: Odesa City Administration/AP/picture alliance

Российская армия в ночь на пятницу, 8 ноября, нанесла массированный удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Одессе и Одесской области. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки погиб один человек, еще девять получили ранения.

"Повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание. В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Также из-за повреждений осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде построек выбиты окна", - написал Кипер в Telegram-канале.

Горсовет Одессы уточнил, что учебное заведение, получившее повреждения в результате атаки - это лицей 125, одна из старейших школ Одессы. Издание "Думская" опубликовало фотографию разрушений.

Одесса - частая мишень атак РФ

Предыдущей ночью, на 7 ноября, Россия также атаковала Одессу дронами. Сообщалось, что в результате были выбиты все окна в девятиэтажном жилом доме, а на первом его этаже произошел пожар. Кроме того, было повреждено несколько автомобилей. Пострадал как минимум один человек.

Одесса - одна из наиболее частых целей российских воздушных атак в продолжающейся войне. Многие из таких атак сопровождались человеческими жертвами. В том числе, удары неоднократно наносились по портовой инфраструктуре Одессы, которая является стартовой точкой черноморского "зернового коридора". Кроме того, в июле 2023 года в результате одной из таких атак пострадал Спасо-Преображенский собор в центре города - крупнейший православный храм Одессы.

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