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Россия атаковала ударными дронами Киев и Одессу

Сергей Ромашенко
7 ноября 2024 г.

В Киеве в результате налета беспилотников возникли пожары. В Одессе пострадал многоквартирный дом.

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Дрон-камикадзе Shahed 136 (фото из архива)
Дрон-камикадзе Shahed 136 (фото из архива) Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Россия в ночь на четверг, 7 ноября, атаковала ударными беспилотниками Киев и Одессу. Украина сообщила об уничтожении более трех десятков российских дронов. По сообщению киевских властей, атака происходила волнами с разных направлений, БПЛА заходили на город как на очень низких, так и на значительных высотах. Воздушная тревога в Киеве продолжалась восемь часов.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что обломки сбитых российских дронов упали в шести районах столицы. В Соломенском районе на территории предприятия из-за атаки загорелся склад, площадь пожара составила 600 квадратных метров. С территории предприятия госпитализировали пострадавшего человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также в Соломенском районе обломки упали на территории медицинского центра. Информация о пострадавших уточняется.

Пожары в Киеве

В Печерском районе Киева произошел пожар в ресторане, расположенном на 33-м этаже жилого дома. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Частично разрушены конструкции 34-го технического этажа. Пострадавших нет, жители дома эвакуированы.

В Голосеевском районе пожар возник на территории, где расположены гаражи и станция техобслуживания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, огонь потушили, никто не пострадал. Также в этом районе из-за падения обломков повреждена квартира в жилом доме, пострадал один человек. В Оболонском районе произошел пожар на крыше шестиэтажного бизнес-центра, пострадавших нет.

Удары по Одессе

В Одессе в результате удара беспилотников пострадал многоквартирный дом. Местные Telegram-каналы публикуют видео пожара на первом этаже девятиэтажки. Сообщается, что во всем доме выбиты окна. Кроме того, повреждены несколько автомобилей. Пострадал как минимум один человек.

Россия регулярно наносит удары беспилотниками по городам Украины. Одесса является одной из наиболее частых целей.

 

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