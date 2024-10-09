При ударе РФ по Одессе погибло как минимум шесть человек

Атакуя портовую инфраструктуру Одессы и области, Россия стремится сорвать работу украинского зернового коридора, считает глава Одесской ОВА Олег Кипер. В третий раз за четыре дня удар пришелся по гражданскому судну.

В результате обстрела Россией портовой инфраструктуры Одессы баллистическими ракетами вечером в среду, 9 октября, погибли по меньшей мере шесть человек. Еще 11 получили ранения, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер , уточняя, что все пострадавшие - граждане Украины.

Кипер указывает, что удар пришелся по гражданскому контейнеровозу Shui Spirit под флагом Панамы. "Это уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. Коварный враг пытается сорвать работу украинского зернового коридора, убивая гражданских людей и разрушая инфраструктуру. Правоохранительные органы документируют очередное преступление россиян", - написал глава ОВА.

В свою очередь Одесская областная прокуратура сообщила , что по результатам атаки начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. "Осмотр продолжается, данные относительно окончательного количества погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.

Другие атаки РФ на портовую инфраструктуру Одессы

Об атаке России на портовую инфраструктуру Одессы Олег Кипер сообщал также 7 октября. "Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, сотрудник частной компании, которая обрабатывает грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один - легкой. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он тогда.

6 октября Одесская областная прокуратура сообщала об атаке ВС РФ на Одессу и область с использованием БПЛА Shahed-136 и баллистической ракеты "Искандер-М". По данным прокуратуры, тогда пострадал 59-летний мужчина - охранник одного из складских помещений, его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. "Также из-за ракетной атаки врага по портовой инфраструктуре повреждено сухогрузное гражданское судно", - отмечалось в сообщении.

Сообщение ВСУ об уничтожение склада с БПЛА Shahed

Со своей стороны Генштаб ВСУ сообщил в Facebook 9 октября, что ударная группа группировки сил и средств военно-морских сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БПЛА типа Shahed расположенную вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

"По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация", - отчитался Генштаб ВСУ.

Оперативный штаб Краснодарского края при этом заявил, что в Октябрьском загорелись склады и пожар был локализован на площади 1600 квадратных метров.