Марш достоинства белорусов в Гданьске: о чем говорили участники

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Марш достоинства, объединивший белорусов польского Труймяста, прошел в Гданьске 9 августа - через два года после президентских выборов в Беларуси. Что о них вспоминали участники марша - в репортаже DW.
9 августа, во вторую годовщину начала массовых мирных протестов в Беларуси, вспыхнувших после президентских выборов 2020 года, белорусы Труймяста (агломерация на севере Польши, включающая Гданьск, Сопот, Гдыню и ряд небольших городов. - Ред.) вышли на Марш достоинства в Гданьске. Начался он в исторической части города, у фонтана Нетпун - это традиционное место проведения акций солидарности с Беларусью.
Здесь участники развернули многометровый бело-красно-белый флаг, также можно было увидеть флаги с названиями районов Минска, плакаты с протестными лозунгами. Далее колонна в несколько сотен человек направилась к Европейскому центру солидарности, где прошел митинг, на котором выступили белорусские активисты, а также мэры Гданьска и Сопота. DW поговорила с участниками Марша достоинства.
"Я рад, потому что люди, несмотря на то, что это рабочий день, пришли, высказывают свою поддержку белорусам. Это дает надежду на лучшую судьбу для нашей родины", - отметил в беседе с DW один из организаторов марша, представитель белорусского культурного общества "Хатка" Владимир Мазур.
По его словам, сейчас в агломерации осели более 6000 белорусов, у которых есть вид на жительство в Польше. К тому же, добавляет Мазур, есть белорусы, которые въехали в Польшу по визе, и те, кто уже получил польское гражданство.
"Большинство из них уехали из Беларуси не по своей воле. Но, мне кажется, что здесь мы способны сделать немного больше, чем сидя в тюрьме", - полагает собеседник. Сам он живет в Польше уже десять лет, был одним из основателей общества "Хатка", которое раньше занималось продвижением белорусского языка и культуры, но после 2020 года, в том числе, поддерживает политических беженцев из РБ.
"В Труймясто каждую неделю приезжает много белорусов со своими идеями, стремлениями, желанием высказаться, они присоединяются к нашему движению", - делится один из активистов белорусской диаспоры в Гданьске Роман. Он в Польше с ноября 2020 года. В Минске Роман жил во дворе, который местные протестующие назвали Кварталом правды. Территориально он расположен недалеко от известной Площади перемен.
"Из-за гонений в нашем районе, а облавы у нас во дворе устраивал и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, у моего трехлетнего ребенка начались психологические проблемы. Мы решили уехать", - вспоминает собеседник. Говоря событиях протестах 2020 года, Роман замечает, что два истекших года и война в Украине показали, что у мирного протеста в РБ не было шанса. Тем не менее, по его словам, белорусы продолжают борьбу.
"Недавно мы с мужем обсуждали, стали ли бы мы что-то менять в своих действиях, если бы могли вернуться в 2020 год. Я поняла, что я бы ничего не меняла. Я с самого начала говорила, что на баррикады идти не готова. Я делала все, что я могла. Возможно, где-то стоило немного поднажать, но самое главное это то, что все мы стали лучше, чем мы были два года назад", - поясняет одна из участниц марша.
На акцию она пришла в майке с надписью "Мой голос - мое право! Считайте честно". По словам собеседницы, в ней же она ходила на избирательный участок в Гродно 9 августа 2020 года. Женщина была вынуждена уехать из Беларуси в конце 2021 года, после того как силовики провели у нее дома обыск, изъяли телефоны и компьютер.
На Георгие тоже памятная майка с гербом "Погоня", в которой он 9 августа вплавь через реку скрывался от ОМОНа. "Вначале омоновский микроавтобус въехал в толпу, кого-то сбил, мы разбежались. Людей били, воспоминаний много, правда, не очень хороших", - не скрывает эмоций мужчина.
В Гданьск он переехал в сентябре 2020 года после визита силовиков: "Провели обыск, дали понять, что если я не прекращу свою деятельность, то буду долго сидеть, пришлось уехать. Вернуться я не могу. Мою мать похоронили без меня, я не смог приехать. Она умерла от коронавируса, который не признает Лукашенко".
"Я член расширенного состава Координационного совета белорусской оппозиции, была наблюдателем от инициативы "Честные люди", ходила на все марши протеста. Оставалась в Беларуси до февраля 2021 года, пока не появились прямые угрозы, пока не поняла, что буквально завтра за мной могут прийти. Я выехала вначале в Варшаву, потом по программе Калиновского, которая предлагает обучение в Польше, поступила в университет в Гданьске", - делится своей историей Анна.
Она рассказала DW, что происходило на избирательном участке, за голосованием на котором она пыталась наблюдать два года назад: "Нас уже с утра выгнали с участка, мы - почти все были в белом - сидели на складных табуретках на входе, считали людей. Два человека проголосовали за Лукашенко, они подошли к нам и сообщили, что они "за батьку". Вечером люди ждали результатов, их огласили не сразу. После избирательную комиссию выводила милиция. Лукашенко на нашем участке победил, люди были очень недовольны".
Сейчас собеседница признается, что чувствует себя подавлено, потому что ситуация в Беларуси не улучшилась, к тому же девушка переживает за семью и друзей, которые остались на родине.
Антон также был наблюдателем на президентских выборах: "Люди весь день шли на участок, стояли в очереди, а в конце у нас просто не вывесили протокол". Он признается, что пришел на Марш достоинства в Гданьске с гордостью: "За то, что мы воспряли духом два года назад и что не забыли об этом. С другой стороны, печально, что мы не можем выйти на марш в Беларуси".
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