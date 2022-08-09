США вводят визовые ограничения против 100 должностных лиц режима Лукашенко

США вводят визовые ограничения в отношении 100 должностных лиц режима белорусского правителя Александра Лукашенко и аффилированных с ним лиц "за их участие в подрыве и нанесении ущерба демократическим институтам или воспрепятствовании переходу к демократии" в Беларуси. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена от вторника, 9 августа. Комментарий сделан по случаю второй годовщины протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов в августе 2020 года.

По данным Госдепартамента США, речь идет о высокопоставленных чиновниках, в частности, - в администрации Лукашенко, МВД, Комитете государственной безопасности (КГБ), Центральной избирательной комиссии, Генпрокуратуре, Центральном аппарате Следственного комитета, Минтрансе, Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси, а также военных. Меры коснулись и сотрудников Белтелерадиокомпании, "Второго национального телеканала".

Подпавшие под санкции лица причастны, в том числе, к пыткам, насильственным арестам мирных демонстрантов, атакам на журналистов, фальсификации выборов, политически мотивированным приговорам политзаключенным, указали в американском внешнеполитическом ведомстве.

С момента фальсификации выборов в 2020 году Госдепартамент США предпринял шаги по введению визовых ограничений в отношении в общей сложности 297 человек.

Боррель: Привержены демократии в Беларуси в долгосрочной перспективе

Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в отдельном заявлении, что Евросоюз готов мобилизовать "всеобъемлющий план экономической поддержки" Беларуси в размере 3 млрд евро - как только там "произойдет демократический переход". "Это ясно показывает нашу долгосрочную приверженность миру, демократическим устремлениям и процветанию белорусского народа", - подчеркнул он.

"Мы не забудем ни жертв режима Лукашенко, ни его прошлых и нынешних преступлений", - добавил глава европейской дипломатии.

Он также осудил ту роль, которую режим в Минске играет в войне России против Украины. "Когда Россия начала свою неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины, режим Лукашенко стал сообщником Путина против воли подавляющего большинства белорусского народа, позволив РФ использовать территорию Беларуси для вторжения в Украину, для запуска ракет и предоставив Москве полную политическую и материально-техническую поддержку. Теперь режим преследует белорусов, выступающих против войны", - отметил Боррель.

Протесты в Беларуси после выборов в 2020 году

После прошедших 9 августа 2020 года выборов президента Беларуси, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, в стране начались протестные акции. В ходе митингов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе множество журналистов.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако позднее все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении правящего в Беларуси режима.

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