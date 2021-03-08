 Марии Колесниковой и Максиму Знаку продлили арест еще на два месяца | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.03.2021

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Беларусь

Марии Колесниковой и Максиму Знаку продлили арест еще на два месяца

Белорусский оппозиционер Мария Колесникова останется в СИЗО до 8 мая, юрист Максим Знак - до 9 мая, сообщил штаб Виктора Бабарико.

Мария Колесникова и Максим Знак

Мария Колесникова и Максим Знак

Один из лидеров белорусских протестов Мария Колесниковаи юрист Максим Знак, являющиеся членами Координационного совета оппозиции и с сентября 2020 года находящиеся под арестом, останутся в СИЗО еще на два месяца. "Сегодня стало известно, что Максиму продлили срок содержания под стражей до 9 мая, Марии - до 8 мая", - сообщил во вторник, 9 марта, штаб Виктора Бабарико.

Пресс-служба штаба напомнила, что Знаку и Колесниковой грозит до 12 лет лишения свободы, обоих правозащитные организации признали политическими заключенными. "Поддерживайте Машу и Макса письмами, рассказывайте их историю родным и друзьям", - говорится далее в заявлении.

Накануне Колесникова была заочно награждена Международной женской премией за гражданское мужество, вручаемой Госдепартаментом США. Перед президентскими выборами в Беларуси в августе 2020 года женщины стали влиятельной политической силой и двигателем общественных изменений в стране "во многом благодаря Марии Колесниковой", заявило американское внешнеполитическое ведомство.

Колесникова и Знак находятся в СИЗО уже полгода

Мария Колесникова была задержана 8 сентября, ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, а также в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и в создании. С тех пор она находится под стражей. Максим Знак был задержан 9 сентября по обвинению в призывах к действиям против национальной безопасности

В Беларуси более полугода не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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    Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз


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