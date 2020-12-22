Манский: Участников пикетов в поддержку Навального свели в общий протокол

Задержанных участников одиночных пикетов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального объединили в одном протоколе и инкриминируют им единую акцию. Об этом режиссер Виталий Манский, временно задержанный на такой акции, рассказал в интервью медиакомпании DW во вторник, 29 декабря. По его словам, адвокаты впервые сталкиваются с такой ситуацией.

В протокол вписаны люди, которых режиссер никогда не видел и не общался с ними. Иногда речь идет об акциях, проведенных с разницей в несколько часов, подчеркнул Манский.

Следователи получили указание "по этой конкретно позиции действовать жестко", считает режиссер. Пока неизвестно, когда именно состоится суд, добавил Манский.

Режиссер был задержан 22 декабря на акции у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве. Его отвезли в отделение полиции по Мещанскому району, а позднее отпустили. У режиссера изъяли синие мужские трусы, которые он принес на пикет. Они будут фигурировать в рассмотрении дела в суде, объяснил Манский. Аналогичный предмет одежды фигурировал в обнародованной записи телефонного разговора Навального с одним из предполагаемых участников отравления оппозиционера.

Следы отравляющего вещества "Новичок" в анализах Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Телефонный звонок Навального вероятному отравителю из ФСБ

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности покушения на политика. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

Смотрите также: