Мали объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Бамако обвиняет Украину в пособничестве повстанцам в Мали, ранее разгромивших колонну войск и наемников из ЧВК "Вагнер".

Мали заявила о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной. Соответствующий документ за подписью представляющего правящую хунту в Мали полковника Абдулая Майги был опубликован на сайте правительства страны в воскресенье, 4 августа.

Согласно заявлению Майги, Бамако обвиняет представителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрея Юсова в признании роли Киева в крупном поражении, которое правительственные войска и наемники ЧВК "Вагнер" потерпели в боях с повстанцами в июле. Кроме того, демарш Мали вызвала позиция посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, который поддержал действия противников правящей хунты.

Официальные Киев и Бамако установили дипломатические отношения еще в 1992 году. Но контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран носили эпизодический характер, отмечал ранее МИД Украины.

Повстанцы уничтожили 84 наемника ЧВК "Вагнер" в Мали

Упомянутые столкновения произошли на севере Мали в конце июля. Военнослужащие правительственной армии Мали (FAM) и "вагнеровцы" из 13 штурмового отряда ЧВК с 22 по 27 июля 2024 года вели бои в окрестностях населенного пункта Тинзауатен с боевиками из "Координационного движения Азавад" и запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида в Сахеле".

По итогам нескольких дней боев FAM и наемникам пришлось отступить. Повстанцы позднее сообщили, что в боях погибли как минимум 84 боевика ЧВК "Вагнер" и 47 солдат правительственной армии.

Обсуждая поражение "вагнеровцев" в Мали в эфире телемарафона на украинском телевидении, Юсов заявил, что "повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию". Юсов не стал приводить подробностей.

Сенегал вручил ноту протеста послу Украины

После поражения правительственных войск и наемников в Мали в боях с туарегами на Facebook-странице посольства Украины в Сенегале появился пост, одобряющий действия повстанцев. Это стало причиной для вызова в МИД Сенегала украинского посла Юрия Пивоварова.

"Сенегал не терпит любые попытки перенести на свою территорию пропаганду", которая используется в российско-украинском конфликте, подчеркнули в министерстве. Отвергая терроризм во всех его формах, Сенегал не принимает комментарии, "оправдывающие терроризм, особенно когда он направлен на дестабилизацию такой братской страны, как Мали", добавили в МИД в Дакаре.